Tremenda aclaración. Después de que la diputada Lucinda Sandoval hiciera una serie de declaraciones en las que prácticamente responsabilizaba a los acuicultores de daño ambiental, integrantes de este sector declararon que lamentaban la total desinformación que tiene la diputada y aprovecharon para invitarla a recorrer las granjas del municipio para que se percate del error que cometió. Y es que los acuicultores aseguraron que la operación de las granjas están dentro de lo que prevé la ley, por lo que no hay ningún hecho ilícito. Señalaron que es lamentable que ella, siendo integrante de la Comisión de Pesca en el Congreso Federal, sea más bien una detractora y no quien impulse y busque mejorar las condiciones de dicho sector. Remataron diciendo que la invitación está abierta para acompañarla a los recorridos que necesite a las granjas y también para brindarle la información que requiera. Aclararon también que de acuerdo con cifras brindadas por la Comisión Nacional Forestal, el mangle se ha repoblado en al menos un cinco por ciento, así que dicha afectación que ella señaló también es errónea.

En la lucha. Serán también los acuicultores del municipio quienes se sumen al plantón que integrantes del sector pesquero y acuícola realicen este 6 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México, en busca de que el presidente de la república los atienda. Ahí le plantearán al menos cuatro de los puntos que más los están afectando y aseguraron que no se moverán de ahí hasta lograr una respuesta que les permita resolver el problema. Y es que comentan que de no hacer nada por la acuicultura terminarán en el mismo camino que sus compañeros pescadores de altamar y ribereños, quienes señalan que se aventurarán en un primer viaje, esperando que sea redituable, pues no podrán realizar un segundo al enfrentarse a gastos incosteables en combustible.

Obras mal planeadas. El bulevar Tlatelolco, ubicado en la colonia 2 de Octubre, fue inaugurado hace pocos meses, ahora con amargura y mucho coraje los vecinos denuncian que la obra civil fue muy mal planeada, ya que no se explican de otra forma que con estas lluvias el sitio esté intransitable. Al parecer lo que le falta a la construcción es un buen sistema de colectores, sin embargo como ahora al gobierno le ha dado por hacer por separado estas añadiduras lo evidente es que la gente tendrá que aguantar hasta que con reclamos y más reclamos consigan que se destine recurso para mitigar esa necesidad. Por lo pronto lo que piden a la de ya es que las autoridades del Ayuntamiento, ya sea Obras o Servicios Públicos, Jumapag o Protección Civil, acudan para que ayuden a desaguar el sitio.

Expectativa. Los que tienen a todos los santos de cabeza son los empleados del Ayuntamiento, esto para pedir que les depositen la quincena en tiempo y forma. Y es que como lo ha declarado en últimas fechas el tesorero, Joel Quintero Castañeda, son épocas de vacas flacas en cuestión de recaudación, por lo que las participaciones federales son igualmente más bajas que de costumbre. El funcionario ha sido repetitivo al mencionar que serán cautelosos en hacer “economías” para que el dinero destinado al cumplimiento salarial a los empleados nunca falte. Esperemos que así sea.