Tremendo bateador es Vladimir (hijo)

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi vecina, la de enfrente, es tan chismosa que Wikipedia le consulta”… La Pimpi.-La pregunta de la semana…: Está bien el récord de jonrones de todos los tiempos: los 762 de Barry Bonds, seguido por Hank Aaron, 755; Babe Ruth, 714; Álex Rodríguez, 696; Willie Mays, 660, y Albert Pujols, 631, sacados por encima de las bardas. Pero, ¿cuál es el récord de jonrones dentro del campo?La respuesta…: Sam Crawford, 51, (1899), y lo siguen, Tommy Leach, 49, (1898-1915); Ty Cobb, 46, (1905-1928); Honus Wagner, 41, (1897-1917); Tris Speaker, 37, (1907-1928); Jake Daubert, 33, (1910-1924).Reporte acerca del prospecto número uno.- Vladimir Guerrero (hijo), prospecto número uno del momento …: (En un máximo de 100) bateó de contacto 80, poder 70, velocidad en el swing 40, fildeo 40, brazo 55. Prodigioso talento ofensivo, combinación de habilidad para chocar, disciplina y considerable poder. La velocidad de su swing es la máxima, muy agresivo con exitosa coordinación ojos-manos y sabe defender todo el home, por lo que recibe más bases por bolas que strikeouts (promedio 100-80). Reconoce muy pronto el lanzamiento que le viene, incluso el cambio después de dura recta. Cuatro compañeros scouts y yo coincidimos en que en Grandes Ligas debe sacar 40 jonrones por temporada. No tiene las piernas veloces ni las habilidades atléticas de su padre. Era left fielder, pero al firmarlo, los Blue Jays lo han instalado en tercera base con resultados notables. Sin embargo, aún piensan cambiarlo a primera base, para que dedique su mente en especial al bateo. Vladimir (hijo) nació en Montreal hace 19 años.“Ya no soy capaz de hacer nada que pueda sorprender a Barbarita”… J. V.-Los 10 más prometedores.- Como todas las predicciones de este año, Baseball America también dice que Vladimir es el prospecto número uno. Y ubica en segundo lugar a otro hijo de un dominicano que fue bigleaguer, Fernando Tatis. El heredero pertenece a los Padres, y es shortstop. Otro dominicano es tercero en la lista de Baseball America, Eloy Jiménez, Medias Blancas, outfielder; cuarto, Nick Senzel, Rojos, infielder. Y siguen, Bo Bichette, Blue Jays, shortstop; Víctor Robles (dominicano), Nationals, outfielder; Forrest Whitley, Astros, pitcher derecho; Kyle Tucker, Astros, outfielder; Willie Adames (dominicano), Rays, infielder; Royce Lewis, Twins, shortstop.“La libertad es ser dueño de nuestra propia vida”… Platón.-“La libertad no existe, pero su búsqueda nos hace sentir que la disfrutamos”… Carlos Fuentes.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.