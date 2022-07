Tres cosas que te pueden ayudar muchísimo en la vida, sobre todo para tu salud mental.

Te sugiero, primero, piensa con la cabeza. Muy bien, la cabeza se hizo para pensar.

Segundo: Si el problema es tuyo, resuélvelo. Si no lo es, no te lo pongas, porque será doble el esfuerzo que tendrías que hacer de resolver una cosa que a ti no te pertenece y tercero, las cosas y las personas te van a hacer el daño o el bien que tú permitas que te hagan.

Piensa un poquito estas tres cosas y verás que las cosas se vuelven más sencillas. No seremos fríos, seremos un poquito más objetivos y podremos quizás, hacer mejor el bien.

Buen día.