Tres hermanas se casan

La santidad consiste en amar, tema de la reciente Exhortación del Papa. El amor a Dios se expresa en la oración y en la adoración en que nos “abrimos” a lo trascendente. Dice el Papa Francisco que “el santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios… No creo en la santidad sin oración” (n. 147). Se puede hablar con Dios en cualquier momento, pero para ello, dice el Papa, “son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con él”.Nacidas en una familia numerosa, tres hermanas, Kelly, Rachel y Juliette Fogarty, deseaban contraer matrimonio y se lo pidieron a Dios, quien las sorprendió. Rachel contó que ellas rezaban el Rosario a la Virgen María por sus futuros esposos sin conocerlos y con la intercesión de San Antonio de Padua y Santa Ana. Sus oraciones fueron oídas y en 2016 las tres se comprometieron con buenos hombres, y en 2017 se casaron las tres con tres meses de diferencia. Su madre comentó que “se estaban preparando con fe y mucho amor, salpicadas de la alegría de participar en el plan de Dios para su futuro”. Rachel recuerda que su abuelo le decía que el matrimonio no es que cada uno ponga el 50 %, un 50/50, sino un 100/100, cada uno debe darlo todo para sacarlo adelante.Todos somos invitados a la santidad, y cada uno tiene su camino hacia Dios, el cual se nos facilita conocerlo en la oración. En la oración nos permitimos que el Señor nos llene de su amor, para poderlo dar a los demás. No nos debería faltar un momento al día dedicado exclusivamente a Dios.