¡Tres mánager novatos obligados a ganar ya!

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Los tres mánager que dirigen por primera vez en Grandes Ligas, tienen desde ya la presión de que sus organizaciones esperan ganar la Serie Mundial ya, en octubre de este año.- “Muchos de quienes donan un dólar a la iglesia, esperan un millón como recompensa”… Joey Adams.-Aaron Boone al frente de los Yankees, Alex Cora con los Medias Rojas y Dave Martínez, Nationals, no serán considerados buenos mánager a menos que ganen hasta la Serie Mundial. Desde luego, es imposible que los tres la ganen, e incluso, es imposible, por ser de la misma Liga, que vayan a ese máximo beisbol juntos Boston y Nueva York.Los Nationals, antes Expos, jamás han saboreado los encantos únicos de la pelota de octubre. Los fanáticos en Montreal y Washington necesitan que finalmente esta vez, tras 49 años de pura espera con ribetes de paciencia, el triunfo sea total.“Este equipo ha tenido dos temporadas seguidas muy buenas”, dijo Martínez, de 53 años, “pero haber ganado 95 juegos en 2016 y 97 en 2017 no significa nada, a menos que también hubieras logrado las cuatro victorias finales del año”.Por su parte, Boone, hijo de quien fuera receptor estelar, Bob Boone, es el interesante caso de quien a los 44 años de edad aparece a dirigir en las Mayores, sin haber sido mánager ni coach en ningún nivel. Después de su carrera de bigleaguer como tercera base durante 12 temporadas, estuvo los últimos ocho años haciendo comentarios para ESPN.Desde la aparición de los playoffs, ningún mánager novato ha llegado a la Serie Mundial. Los de mayores éxitos han sido Ken Macha, Angelinos 2003, quien perdió la serie divisional; Brad Ausmus, Tigres 2014, también derrotado en la divisional; Mike Matheny, Cardenales 2012, perdedor en la serie por el campeonato, igual que Dave Roberts, Dodgers 2016.El boricua Alex Cora expresó ante la prensa…: “Para muchos en el beisbol Boston es un reto difícil, pero no para mí. Los bostonianos viven el beisbol 24 horas diarias siete días a la semana, pero asimismo somos en Puerto Rico. Mi familia habla de beisbol en desayuno, almuerzo y cena”.RETAZOS.- ** Van a develar una placa en honor a Felo Ramírez en el estadio de los Marlins. Tuvieron muuuuuucho tiempo para rendirle tal homenaje en vida. ¿Por qué esperaron que muriera?...** Muy buena la idea de Guadalupe Miranda B. de llevar de vuelta el beisbol a Guasave, pero en la Liga Norte de México. Esa pelota sí la puede pagar la afición de esa ciudad, pero no la de la Liga Mexicana del Pacífico, como pretendieron algunos despistados…** El innecesario Jonrón Derby alrededor del Juego de Estrellas, causó la lesión de Aaron Judge en el hombro, que le hizo caer en slump. Bateaba para 329 y después solo para 195, “mas nunca caeré en eso”, dijo ayer el sluger en Tampa…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.