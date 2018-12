Tres poderes: prueba superada

A la vista del acto en que Luis María Aguilar, el ministro que preside la Suprema Corte de Justicia, rindió su último informe, todo parece indicar que el ominoso sainete verbal de dos de los poderes de la Unión contra el Judicial Federal ha quedado atrás.

En todo momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una respetuosa y serena actitud, y fue oportuno, atento y diligente cuando su anfitrión interrumpió el mensaje que rendía de pie para tomar aire, agua y asiento junto al distinguido invitado quien, al final, tendió su mano en dos o tres ocasiones y abrazó al que en los días recientes encarnó la ofensiva de descalificaciones desatadas por los ingresos reales e imaginarios de los alrededor de seis mil 200 juzgadores que hay en el país, algunos de los cuales, en las vísperas, han sido merecidamente exhibidos en medios por ser evidentemente corruptos, bien por sus inexplicables lujos o su despreciable práctica de nepotismo.

La ceremonia implicó un par de paradojas que vale resaltar: los titulares de los tres poderes tuvieron a sus espaldas el enorme cuadro con el retrato de Benito Juárez, que presidente el salón del Pleno de la Corte y que con punzante ironía López Obrador había sugerido retirar por aquello de la medianía que deben guardar quienes trabajan para el Estado.

(Y como el ideario de Juárez es recurrente en AMLO y lo fue en el texto de Luis María Aguilar, vale recuperar lo que el benemérito dijo cuando fue gobernador de Oaxaca, al abrir el primer periodo de sesiones de la décima legislatura, el 2 de julio de 1852: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”)

El ministro presidente invocó al prócer Juárez: “Este recinto honra el legado de Benito Pablo Juárez García, ministro y presidente de este Alto Tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación, no se olvide. Entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted (López Obrador) es la máxima del Benemérito de las Américas que rige la vida de una democracia constitucional: Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, dijo, y apuntó que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son ajenos a la demanda ciudadana de “un mejor servicio público, más eficiente, pero sobretodo honesto y transparente”.

Día D sin mayor conflicto y una salida lógica, pero sobre todo legal respecto de las retribuciones de los juzgadores, en que de mucho sirvieron los oficios de Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación.