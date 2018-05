Tres reformas estructurales que más afectan a Meade

La reforma energética, hacendaria y educativa son las que más afectan al candidato presidencial José Antonio Meade. Quizá por eso hay un desánimo y enojo del electorado hacia su candidatura. Veamos algunas razones esenciales aunque sea de manera sucinta y concreta.Respecto de la reforma energética, específicamente lo relacionado con la liberación de los precios de los combustibles, aunque se argumente que los mismos son obra de la mano invisible del mercado, la decisión tiene que ver con el gobierno mexicano y con los grandes negocios que se realizan al amparo por las grandes transnacionales, bajo el esquema neoliberal y la adopción de recomendaciones de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).En concreto, dicha reforma energética y la liberación de los precios de los combustibles se percibe por la ciudadanía al menos cada semana. Esto al llenar el tanque de su vehículo automotor y al sentir que le afecta a su economía familiar, puesto que reduce su capacidad de compra para satisfacer otras necesidades de subsistencia familiar, como son, entre otros, la alimentación, el vestido y calzado, así como la recreación que les permita vivir con dignidad como seres humanos.Sin embargo, al enviarse la iniciativa constitucional en materia energética, el presidente Enrique Peña Nieto dijo a los mexicanos que los precios del gas natural, la gasolina y el diésel bajarían en beneficio de la ciudadanía. Y ya ven que no fue así, aunque algunos tecnócratas y seguidores trasnochados continúen diciendo que los beneficios llegarán en el mediano y largo plazo. Ello se traduce en pura retórica desde que se empezó a adoptar el sistema de economía neoliberal, y nunca han llegado los beneficios a la mesa o bolsillos de los mexicanos.En cuanto a la reforma hacendaria —que en realidad fue de carácter fiscal al enfocarse más a recaudación de impuestos que impulsar el desarrollo económico y social del país—, con relación específica al desarrollo económico, observamos que durante los últimos tres años después de la instrumentación de la referida reforma, dicho desarrollo ha sido muy mediocre —en promedio el 2 % anual— y lejos de crecer la economía, esta ha ido hacia la baja. En materia de desarrollo social, tampoco vemos buenas cuentas de conformidad con el último Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, formulado por el Coneval, puesto que no se han superado varios indicadores de pobreza extrema y moderada.Además de ello, vemos en los hechos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se ha convertido en una especie de policía cibernética muy eficiente que vigila todos los movimientos bancarios de los contribuyentes, y vemos claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en una especie de “accionista mayoritario” de todas las empresas que operan en el país, o de quienes realizan actividades que les reditúan ingresos, ya sean personas físicas o morales.Por lo que se refiere a la reforma educativa, la cual en realidad tiene un carácter laboral, pues más que encaminarse de modo efectivo hacia la calidad educativa —que fue teóricamente su teleología o propósito esencial—, observamos que México reprueba todos los exámenes de PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), y ocupa el último lugar de los países de la OCDE.Ello aparte de la mala imagen de Enrique Peña Nieto. Esas son algunas de las cadenas que arrastra el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, constituida por PRI-PVEM-Panal de la que Meade es su abanderado. Por lo que no creemos que este suba legalmente por más relanzamiento que se haga de su campaña. Aunque está por verse, dirían los clásicos ortodoxos neoliberalistas.