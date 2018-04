Tres tipos de candidatos

En esta campaña electoral no hay candidatos desconocidos, pero sí abundan aquellos que están siendo ignorados por el ciudadano. Candidatos que, precisamente por ser conocidos, no son ni serán aceptados por los votantes. Existe un silencioso rechazo que gradualmente crece y con toda seguridad se expresará en las urnas.En el Sinaloa de hoy existen tres tipos de contendientes: los que por primera ocasión incursionan en lo electoral, los que pretenden reelegirse en el cargo y los que son parientes de políticos y, por este simple hecho, ahora también se les habilitó como candidatos.En todos los partidos políticos se generó este extraño fenómeno tripartito. El primer tipo es el menos común de todos. Se trata de los primerizos. Son aquellos que ganaron su candidatura haciendo trabajo político en la sociedad, en las organizaciones y en los propios partidos. Realmente batallaron para lograr ser designados.Se trata de aquellos que hicieron valer su trayectoria y ahora buscan el voto de una ciudadanía en extremo desconfiada. Pero cuentan con el beneficio de la duda razonable. Ellos tendrán el mayor peso en la campaña electoral, es decir, son quienes harán talacha de verdad.El segundo tipo son los candidatos a reelección. Ellos ya pasaron por un proceso electoral y ahora intentan repetir. Pero no ofrece buenos resultados en el cargo que ya tuvieron. Su incondicionalidad es única carta de presentación con que hoy regresan ante los electores. Ya se les conoce y por eso enfrentan el rechazo.El tercer tipo de candidatos es el grupo de los parientes. Salvo honrosas excepciones, no tienen más mérito que su relación familiar con algún político poderoso. Pero desafortunadamente la capacidad, el carisma, la simpatía y la habilidad política no se pueden transmitir por vía sanguínea. Aunque ahora sí lo sean las candidaturas.Los candidatos de reelección y los candidatos parientes constituyen un fenómeno creciente en la vida política. Ello no significa un avance en la democracia. Al contrario, debilita la confianza y la credibilidad ciudadana en los procesos electorales. De hecho, se abusa de la docilidad y paciencia del elector.Quien busca reelegirse en cargos legislativos o alcaldías no suele argumentar ni justificar su intención. Evade hacer campaña de frente al votante. Trata de no dar la cara. Prefiere utilizar las redes sociales y buscan esconderse en la publicidad de su respectivo candidato presidencial. Solo se siente seguro en eventos partidistas, y no en eventos ciudadanos. Se enfrentaría al reclamo.Los candidatos parientes de plano son un ofensivo exceso. Todos los partidos cayeron en esta perniciosa tentación. Se trata de esposas, hijos, primas, sobrinas, tías y hasta la mamá de alguno. La mayoría no tiene más mérito que el de ser parientes cercanos de un político con poder suficiente para doblegar a su partido e imponer candidaturas. Sí, habrá rechazo.