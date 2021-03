Tribunal Electoral declara improcedente la queja de la sindica Angelina Valenzuela

Sin sentido. Como era obvio, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa declaró improcedente la queja de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, en contra del Congreso del Estado por el nombramiento hasta el 31 de octubre de la síndica procuradora suplente sustituta Jehovana Ariselda Martínez Armenta. El nombramiento no podía ser de otra forma porque ella entró por Marivel Páez Roiz, que renunció. Muy pocos le dan sentido a la queja de Valenzuela Benites porque cuando ella regrese tras terminar su licencia va a asumir su responsabilidad, como lo resolvieron los magistrados. Y Martínez seguirá como suplente, que para efectos prácticos es un cero a la izquierda. En sí, Valenzuela Benites se paniqueó por los desvaríos de Martínez, por consigna del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, de no abandonar el cargo cuando ella regrese. Valenzuela Benites cayó en el “garlito”.

La línea. Como prueba de que Socorro Calderón Guillén, alcaldesa interina de Ahome, juega el papel de “títere” del alcalde con licencia Guillermpo “Billy” Chapman, es la perfilación de Onisa Juárez como tesorera, en lugar de Ana Ayala Leyva, quien se separó para buscar ser candidata de Morena a lo que caiga: alcaldesa o diputada local. No hay claridad si esta y otros, como Juan Francisco Fierro, que se fue de secretario, renunciaron o pidieron permiso, pero a como están las cosas son capaces de regresar cuando no obtengan lo que buscan. De hecho, es lo que va a ser Chapman, quien pidió licencia en lugar de renunciar para que el Congreso del Estado nombrara a su sustituto. No se esperaba otra cosa de él. Por lo pronto, Calderón Guillén está atada de manos en espera de la orden de a quién pone en los “huecos” que dejaron quienes van por un “hueso”, como si estuvieran presentables.

Una más. Lo de Miguel Ángel Camacho para la alcaldía de Ahome; Martín Balderrama y Julio César Valdez para dos de las diputaciones locales, ya se sabía en Movimiento Ciudadano, pero Sergio Torres Félix, aspirante a la gubernatura por ese partido, dejó en claro quién va para la diputación federal: Brenda Látigo. Esto lo hizo en un acto en Los Mochis como si no hubiera veda electoral.

Síndrome. Ningún panista de Ahome le vio lógica a que Alfonso Pinto Galicia pidiera licencia como regidor para buscar la candidatura a la diputación local por el Distrito Electoral 02 porque ya se definió que va a ser Jacob Pérez, lo que ya se hizo público. Lo que es no tener los pies puestos en la tierra. Dicen que tiene el síndrome chapmiano.

Desbandada. Se habla que Leonel Vea Gámez dejó de ser secretario de la comuna de El Fuerte y se queda Luis Miguel González, un guasavense que fungía como asesor. Favián Cota se fue de Oficialía Mayor y en su lugar queda Jesús Eduardo Villegas. No queda claro si va como candidato a algo en el PRI o al partido de su amigo Juan Ernesto Millán. Asimismo, pidió licencia el síndico procurador Luis Alberto Lugo, por lo que entraría Luis Miguel Torres, que dirige el PRI, pero habría que ver si este renuncia a alguna de las dos partes. Salió el director de Asuntos Indígenas, Honorio Jichimea. Además, en Cabildo también hay desbandada: solicitaron licencia los regidores Paola Peraza y Marte Velázquez, del PRI, y Carlos Sarmiento, de Movimiento Ciudadano. A ver si se les hace.