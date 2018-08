¡Tribunal tramposo…!

Durante años, el PRD, el PAN y Morena cuestionaron que los órganos electorales –el INE y el TEPJF–, estaban al servicio de “la mafia del poder”.Hoy, cuando el nuevo gobierno será de Morena, magistrados del Tribunal Electoral muestran una grosera inclinación por solapar las pillerías que –como nunca– documentó el INE contra Morena.Y es que el TEPJF prevé votar un proyecto de resolución que revoca la multa de casi 200 millones de pesos impuesta a Morena por la presunta operación irregular del fideicomiso “Por los Demás”.Como saben, el INE “acreditó la constitución de un fideicomiso utilizado como financiamiento paralelo y opaco en favor de Morena”.Es decir, Morena recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos, en efectivo, violando la Ley Electoral y el propio contrato de Fideicomiso. Además, en un video público, AMLO prometió donar la mitad de las prerrogativas de Morena, lo que no hizo.Según el INE, el fideicomiso propuesto por AMLO recibió –entre el 26 de septiembre del 2017 y el 31 de mayo del 2018–, casi 79 millones de pesos, de los cuales 44 fueron depositados en efectivo; dinero que debió rechazar el Fideicomiso. ¿Por qué?1.- Porque al ser depósitos en efectivo no es posible saber la procedencia lícita del dinero, además que dicha cantidad rebasa el tope en efectivo previsto para un partido, según el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos.2.- Porque los depósitos en efectivo violan la Ley Electoral, en su apartado de financiamiento a partidos… y3.- Porque incluso el contrato del fideicomiso subraya que solo puede recibir aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.Además, en solo siete días –entre el 26 y el 29 de diciembre del 2017, y el 28 de marzo–, se realizaron depósitos en efectivo por casi 20 millones de pesos, el 44 % de la totalidad de los recursos permitido en efectivo por el fideicomiso.Incluso, los videos de seguridad del banco Afirme confirman que, el 28 de diciembre del 2017, seis personas realizaron 28 operaciones consecutivas y con depósitos de 50 mil pesos.Asimismo, en solo cuatro días –del 26 al 29 de diciembre del 2017–, ingresaron a las cuentas del fideicomiso otros 12.9 millones de pesos, en montos en metálico que iban de 25 mil pesos a 200 mil.Otra irregularidad es que el fideicomiso sacó millones en efectivo que repartió entre integrantes del Morena. Por ejemplo, el INE detectó que 70 personas recibieron esos cheques. Y resulta que, de ellas, 56 personas tienen relación directa con Morena. Y, a pesar de todo lo anterior, a pesar de que nunca se probó el origen lícito del dinero y se probó el destino negro del dinero, a pesar de que los recursos los manejaron miembros de Morena -incluso candidatos-, un magistrado del Tribunal Electoral dice que no procede la sanción a Morena.¿Así o más claro que el Tribunal Electoral –sus magistrados–, amenazan con doblarse ante el poder absoluto de Morena? ¿Así o más claro que estamos ante lo peor el viejo PRI?Al tiempo.