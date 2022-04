audima

Tristemente, Jesús es despojado de sus vestidos.

Apreciemos lo difícil que ha de haber sido para Él. Por eso, recordemos que valemos por lo que somos y no por lo que tenemos y, sin embargo, cuántas veces atendemos mejor a quien está bien vestido. Hagamos una rueda. Pongamos nuestra mano derecha en la frente, en señal de saludo y obediencia como lo hacen los soldados ante el jefe o los criados ante el patrón. Inclinémonos ante los demás mientras vamos repitiendo en nuestro interior: Yo te honro, respeto tu cuerpo y tu libertad. Te quiero y me pongo a tus órdenes, no porque seas rico o pobre, bonito o feo, bueno o mal deportista ni porque tengas mucha o poca inteligencia o fuerza y ni siquiera porque te portes bien o mal. Tú para mi vales porque eres una persona distinta de todos; porque eres hijo de Dios, y Dios te ama como eres.