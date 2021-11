Triunfo pírrico del Químico: impone a los nuevos funcionarios municipales

¿Cuál negociación? Realmente creerá el Químico que ganó la careada. Ayer, el alcalde Luis Guillermo Benítez se salió con la suya. Impuso al secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor. Pero si realmente escuchó a los regidores del PAS, al de Morena y del PAN, deberá de entender que si cedieron fue por otras circunstancias y que quienes hicieron uso de la voz en la sesión de ayer, fueron claros. Martín Pérez, del PAN, puso en claro que ni con presiones y mucho menos con dinero a él lo harían votar por algo que fuera contra la Ley. Y le tiró en cara al Químico una frase del argentino José de San Martin que en 1821 participó en la liberación e independencia de Chile: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices que se encuentran de golpe en una miserable cuota de poder”. América Carrasco, regidora del PAS, echó en cara al Químico que lo arroparon por 60 días de la campaña pasada, lo hicieron sentir como suyo. Pero en respuesta resultó un malagradecido. Y se quedó corta. Los regidores del PAS fueron prácticamente pulverizados. Y el resto de los inconformes, esos que aguantaron los “cañonazos” las amenazas, las advertencias, se tuvieron que comer su orgullo. El alcalde Luis Guillermo Benítez impuso como secretario a Édgar González, de Tesorero repitió al mismo Javier Alarcón, que tendrá que probar si fue o no inhabilitado, y de oficial mayor a Nayla Velarde. Triunfo pírrico del Químico. Los regidores tienen tres largos años para convertirse en los verdaderos defensores de Mazatlán. En los que se conviertan en el dique que contenga los abusos de poder, el indiscriminado uso de los recursos del pueblo. Los excesos de un alcalde que ha probado a todos ellos ser capaz de tomar acuerdos y luego violarlos. No mentir, no robar y no traicionar, no están en el diccionario del Químico. Ya lo comprobaron.

De líder a subalterno. Melesio Cuen debe en estos momentos estar en una profunda reflexión. Su futuro como líder está en juego. Creador del Partido Sinaloense a quien nadie le puede regatear su intensa movilidad a lo largo y ancho de todo el estado, ha conducido en medio de tempestades al PAS hoy convertido en la segunda fuerza política de Sinaloa. Cuen se devaluó ante los ojos de los militantes del PAS desde el preciso momento que aceptó ser parte del gabinete rochista. En campaña el hoy gobernador Rubén Rocha Moya le otorgó un lugar de privilegio como “aliado político”. Hasta se llego a decir que Cuen “cogobernaría”. Pero ahora Rocha Moya lo colocó en el lugar de un “subalterno”. Es decir, de un empleado suyo sin derecho a revisar y mucho menos establecer negociaciones de aspecto político. Este golpe político es mortal contra Cuen. Y si no lo entiende y deja pasar más tiempo sin resolver su situación, será peor cada día que pase.

Primer round UAS-Rocha. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, puso en la mesa la petición de un incremento del 16 por ciento al presupuesto estatal que recibe la máxima casa de estudios en el estado. Cada fin de año, la UAS revisa su situación económica y sus proyecciones para el siguiente ciclo. Madueña Molina sabe del apoyo económico recibido en los últimos cuatro años en donde el estado no le regateo absolutamente nada. Es más, hasta recursos adicionales se le entregó a la UAS para salir al paso de sus compromisos como pagos de aguinaldos, ante el retraso en las entregas de la federación. Hoy ya está la petición. Ahora le toca a un exrector de la UAS convertido en gobernador resolverles. Habrá que ver la respuesta del Gobierno estatal.