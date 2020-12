‘Truena’ Camacho contra la alianza

A la voz de “a la tercera es la vencida”, Miguel Ángel “Líder” Camacho reafirma su candidatura a la alcaldía por Movimiento Ciudadano y “truena” contra la alianza opositora compuesta por el PRI, PAN y PRD, a la cual le augura un rotundo fracaso por la desbandada de militantes que provocará.

Dice que no regresará al PAN, por el contrario, que en los próximos días oficializará su renuncia, que su alianza y la de MC es con la ciudadanía y que muchos panistas de a pie, las bases ya andan con él porque no aceptarían que les impusieran candidatos priistas. “El partido está secuestrado por la dirigencia que no escucha a los militantes”.

Aquí en Ahome, más bien invita al dirigente Ariel Aguilar a que se una a su movimiento porque se va a quedar sin candidatura ni nada, a pesar de que ha dicho que no está de acuerdo en ir en alianza con el PRI, pero además lo acusa de estar trabajando para su proyecto personal, quiere ser el candidato a la alcaldía, lo mismo que hizo el dirigente nacional Ricardo Anaya en el 2018 y eso genera el rechazo de la militancia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En política uno más uno no suman dos, y el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, le apuesta todo a la alianza con el PRI porque no tiene candidatos propios: Heriberto Félix y Juan Pablo Castañón no le aceptaron la candidatura y está relegando a Alejandro Higuera, a Adolfo Rojo y a Martín Heredia, que tienen mucha ascendencia entre el panismo. Al final va a tener que lanzarse él mismo, porque se está quedando solo.

Dice que su movimiento está incorporando gente nueva, a jóvenes como Martín Balderrama y Julio Valdez, que probablemente serán candidatos a diputados y que la gente en los ejidos y en las colonias se están sumando porque se sienten abandonados. “No se puede hacer alianza con la corrupción.

Reconoce que Quirino Ordaz ha gobernado bien, mucho mejor que el Gobierno anterior de Mario López, que tiene buena aceptación a nivel nacional y entre la población, pero que él no es el PRI y que tendrán dificultades para conservar la gubernatura y las alcaldías.



Popurrí. Ante la proximidad de los festejos de Navidad y Fin de Año, el doctor Sergio Castro llama a la población y a las autoridades a no relajar las medidas preventivas contra los contagios del COVID-19, porque por todas partes se ven aglomeraciones, festejos y los antros abiertos hasta la madrugada sin que nadie haga nada.

En Ahome y en Sinaloa los contagios están estabilizados, no han aumentado en forma alarmante como en otras partes del país, como la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, o como en Europa, pero el virus sigue latente en el ambiente y hay que evitar que afecte a más personas. Reconoce que la gente ya esta cansada, pero es cuestión de esperar un poco, porque la vacuna pronto llegará a México y puede salvar millones de vidas. Que las reuniones y festejos sean de grupos familiares reducidos.

CUEN. El líder el PAS, Héctor Melesio Cuen, alza la voz y alerta a no dejarse llevar por rumores alarmistas, sino que recomienda vacunarse contra el COVID-19 en cuanto llegue la vacuna, porque esta no puede ser dañina.