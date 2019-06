Trump Juega con México, cancela aranceles

¿Y creen que Trump dejará en paz a México? La aplicación de aranceles quedó en suspenso. El mismo Donald Trump lo paró. Sí, así como lo creó, lo borró. Pero no en definitiva. Si López Obrador y su gente creen que las cosas ahí quedaron, se equivocan. México es y será la “piñata” preferida de Trump de aquí a que se dé la elección donde busca reelegirse. Si López Obrador cree que con el “mitin” en Tijuana logró cambiar las cosas. Se equivoca. Si cree que fue producto de las negociaciones que encabezó Marcelo Ebrad, también se equivoca. Es el juego que le gusta jugar a Trump. Y no será con mítines, marchas o rabietas como se logrará hacer que Trump respete a México. Por lo pronto, la afluencia turística este fin de semana en Tijuana mejoró. Gobernadores, senadores y diputados federales acudieron a acompañar al presidente.

Buen mensaje. De los gobernadores que acudieron al llamado de López Obrador al mitin en Tijuana, el único que estuvo acompañado de sus dos diputados federales y senador de su entidad fue Quirino Ordaz Coppel. Los diputados federales del PRI, Érika Sánchez y Alfredo Villegas, así como el senador Mario Zamora, acudieron al evento de ayer acompañando a Quirino. Esto sin duda es un buen mensaje de unidad y liderazgo del gobernador y sus legisladores de su partido. Pero la presencia de Quirino ayer en Tijuana no fue solo relevante por ese detalle. Los gobernadores priistas que acudieron a Tijuana aprovecharon la ocasión para reunirse. Ahí se pudo constatar el peso político de Quirino y el reconocimiento que goza de los demás gobernadores. Su buena relación también con Alejandro Moreno (“Alito”) que se perfila para la dirigencia nacional del PRI.

Le fue mal. A quien no le fue nada bien es al “Químico” Luis Guillermo Benítez. El alcalde de Mazatlán cargaba con su “cartita” de peticiones y su intención de lograr platicar con el presidente López Obrador, y nada. Apenas un saludo. Y fue todo. “El Químico” asistió a la Cumbre de Alcaldes de América del Norte, celebrada en Los Cabos. Compartió fotografías en compañía de los también cuestionados alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Ahome, Guillermo Chapman. Y él mismo compartió el video de la llegada de López Obrador al recinto donde se realizó el evento. Y apenas recibió el saludo, el video lo cortaron. No hubo chance de nada. Es increíble y a la vez poco inteligente creer que el presidente en un evento público atienda temas importantes. Solo en audiencia y en privado.

La incongruencia del “Químico”. El alcalde Luis Guillermo Benítez responsabilizó al exalcalde panista Alejandro Higuera de haber sido él quien provocó la demanda contra el Ayuntamiento y por la cual se pretende pagar 300 millones de pesos. “Él es el culpable, y no yo”. En parte tiene razón “El Químico”. El problema tiene su origen en la administración de Higuera. Pero si realmente creyera lo que dice, no tendría entre sus colaboradores gente, no decimos muy allegada, es algo más que eso. Gente con la camiseta tatuada de Higuera, como es el caso de su asesor y secretario particular, Sergio Rubio. Ahora que si Higuera, si Felton, si Fernando Pucheta o Joel Bouciéguez tienen responsabilidad en torno a ese tema, pues que se proceda de acuerdo con la ley. Pero hasta hoy el más interesado en pagar esos 300 millones es “El Químico”. ¿O no?