Trump y antinmigración de mexicanos: evitar lo que hizo en Texas en el XIX

SAN FRANCISCO, California.- La insistencia del presidente Donald Trump en su antinmigrante política migratoria tiene dos objetivos: parar en seco la llegada de musulmanes para evitar el aumento en la vulnerabilidad del terrorismo y frenar por cualquier vía a los mexicanos para eludir la repoblación que podría superar a comienzos del siglo XXII el 50% de los habitantes blancos de los EU.



Con miras al 2020 en que Trump prepara su reelección, el temor a la presencia mexicana --legal e ilegal-- se basa en datos del reporte de estos días de la Secretaría de Seguridad Interna sobre la migración: https://www.dhs.gov/immigration-statistics/special-reports/legal-immigration. Detrás de las cifras se encuentra la interpretación y ahí ha entrado en acción la facción racista y supremacista del trumpismo: el papel activista antimexicano del súper consejero Steve Bannon a través de su sitio breitbart.com.



“Los datos de Trump (explica el sitio de Bannon) muestran que 264 mil 553 inmigrantes legales obtuvieron la ciudadanía durante los seis meses del primer informe (octubre-marzo), a una tasa de aproximadamente 45 mil al mes. Estos nuevos ciudadanos vienen de 164 países, hablan más de 164 idiomas, y pocos tienen las habilidades para pagar más en impuestos que reciben en bienestar o ayuda, y la mayoría votan (Partido) Demócrata. Sí añaden una gran cantidad de diversidad a Estados Unidos, pero la diversidad es sinónimo de conflicto cívico y es una forma de “dividir y gobernar” la política de la élite.



“Los 264 mil nuevos ciudadanos mostrados en el informe son sólo la mitad de la ingesta del año, por lo que los estadounidenses habrán ganado alrededor de 500 mil nuevos votantes extranjeros después de un año de datos de Trump. En noviembre, Trump ganó las elecciones de 2016 porque obtuvo 80 mil votantes más en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania que Hillary Clinton. Así que los 264 mil 533 nuevos votantes en los primeros seis meses es básicamente tres veces el número de 2016 votantes que dieron a Trump su victoria”.



Aquí se encuentran las razones de Trump para intensificar la política contra los migrantes mexicanos, legales e ilegales: no aportan impuestos suficientes, absorben gastos de seguridad social, vienen con familiares no económicamente activos y son demócratas.



La otra parte también es delicada: la independencia de Texas de la naciente republica de México en la primera mitad del siglo XIX comenzó con la población estadounidense que se asentó en ese estado y luego promovió la separación de México para anexarse a los EU. Los mexicanos en el sur estadounidense podrían llegar a ser más del 50% hacia finales de siglo. Existe el temor de que Texas se pierda hoy como se ganó en el XIX.



Los otros datos del reporte de migración del DHS (siglas en inglés del Departamento de Seguridad Interna) también aportan razones de la política antinmigración de Trump como una forma de darle prioridad a los estadounidenses vía política migratoria restrictiva:



--Un inmigrante por cada cuatro bebés nacidos en los EU.



--Un inmigrante por cada cinco jóvenes que cumplen 18 años cada año.



--50% de inmigrantes son de actividades de “cuello banco”: ingenieros, doctores, enfermeras, contadores que cobran menos salarios que los locales estadounidenses.



En estos datos interpretados por el equipo del supremacista Bannon se explican las fobias de Trump hacia migrantes mexicanos: el dominio racial de los blancos estadunidenses está en riesgo por la migración.



Sólo para sus ojos:



* La negociación del Tratado de Libre Comercio se hará en función, de nueva cuenta de los intereses estadounidenses. Otra vez México va a pecar de pasivo.



* Tranquilidad en los EU porque los “negociadores de la renegociación” del Tratado traen el modelo Salinas de Gortari: definir un nuevo Tratado con lo que se pueda, pero mantenerlo porque para México representa un “éxito político” su existencia, aunque no ayude al desarrollo nacional.



* El problema de México es que carece de una propuesta alternativa de Tratado con los EU. Solo busca salvar lo salvable.



* El Tratado de México con China beneficia más a China porque este país tiene un superávit de comercio exterior con México; es decir, China exporta más a México. El Tratado sólo formalizará el esquema exportador existente y no contribuirá a mayores exportaciones mexicanas.