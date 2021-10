¿Recuerda su etapa escolar, cuando usted era un niño de primaria? Sitúese en el patio de juegos, probablemente en este momento vengan a su mente anécdotas, situaciones y personas que lo hagan anhelar aquel pasado.

Ya que pasamos este bello momento, le pediré con mucha pena que recuerde a algún compañero que en su niñez haya hecho sus días difíciles, esos que ahora se les denomina bullies ¿Recuerda usted el común denominador en estas personas?

No soy psicólogo infantil y no es mi tarea realizar una tesis acerca del bullying escolar, sus causas y/o efectos; pero me sirve para contextualizarlo y elevar esta situación al ámbito nacional.

Desconozco cómo fue el paso de nuestro ahora presidente por las aulas de la educación básica, más allá de su afición al béisbol es poco lo que se conoce; sin embargo, me atrevo a suponer que muy probablemente haya sido ese niño abusivo, autoritario y mal portado que anteriormente usted remembró, que cuando algún oprimido se atrevía u osaba a regresar la burla, defenderse o por lo menos rebatirlo, generaba en él un gran enojo, estrés e incluso impotencia.

Aquí es donde entra la famosa frase escolar que incluso ha sido elevada al grado de meme “Tú te llevas y no te aguantas”. Todo esto lo supongo debido a sus acciones como adulto y me permitiré enunciarlas brevemente:

Corría el año de 1996, muchos de mi generación no habíamos nacido aún, y Andrés Manuel lideraba a una turba que bloqueó 51 pozos petroleros en su natal Tabasco y que derivó en la quema de algunos de ellos. Ahora en el poder, con las protestas feministas AMLO se atreve a decir que “esas no son formas ¿Con qué calidad moral se atreve a decir eso?

Más allá de debatir si la causa del 96 fue justa o no, sus actos fueron catalogados como delitos e incluso se libraron órdenes de aprehensión en su contra junto con otros líderes del movimiento; AMLO jamás pisó la cárcel y logró negociar su libertad, ahora como presidente le sugiere a Ricardo Anaya que no se preocupe por su persecución ya que “no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente”, lo que sí puedo afirmar es que a él no le afectó mantener su libertad mientras era supuesto culpable de actos de sabotaje.

Posterior a la elección del 2006 protagonizó un plantón de 47 días en el Zócalo de la Ciudad de México, que más allá del costo económico, pérdidas de empleo, etc. Se llevó a cabo ¡Frente a su actual residencia, Palacio Nacional! Respecto a esto viene a mi memoria el plantón del 2020 llevado a cabo por FRENA en el mismo Zócalo, cuyos integrantes fueron encapsulados por fuerzas policiales, otro caso fueron las protestas feministas cuando el presidente se resguardó en su palacio, con una muralla metálica protegiéndolo de su pueblo bueno.

En el 2016, durante la visita de Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores con motivo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la entonces senadora por MORENA, Layda Sansores, interceptó al presidente y le exigió solución al caso Ayotzinapa. En su momento AMLO no defendió la investidura presidencial que portaba Enrique Peña; ahora con el sartén por el mango, cancela su visita a esta cámara legislativa después de la intención de Lilly Téllez de aprovechar esa oportunidad para hacerle frente y expresar su descontento ¿Le da miedo la senadora sonorense? No tiene sentido, ¿Qué le puede decir Téllez que él no haya dicho a otros presidentes?

Por si no fuera poco, siguiendo con el ámbito legislativo, a manera de advertencia amenazó con exhibir a quienes voten en contra de su reforma eléctrica.

Aquellos que votaron por la coalición opositora deben exigir ver los nombres de los dos únicos legisladores sinaloenses opositores, Mario Zamora y Paloma Sánchez, expuestos en una mañanera por haber votado en contra de este agravio contra la industria eléctrica y el medio ambiente.