Tumultos, desorden y confusión en la vacunación contra Covid-19 en Mazatlán

Desorden criminal. La vacuna contra el Covid-19 llegó finalmente a Mazatlán. Esa es la buena noticia. Y en el primer día de vacunación, el desorden, la improvisación, los tumultos, imperaron. Como consecuencia de eso, el riesgo de contagios entre los adultos mayores que acudieron en tropel a vacunarse fue más que evidente. En prácticamente todos los puntos elegidos para la vacunación se registraron aglomeraciones y no se respetaron los protocolos de salud. En el caso del Polideportivo de la UAS, el tumulto alcanzó niveles de escándalo. Una de las dos filas que se colocaron desde la entrada principal al edificio fácilmente llegó a medir un kilómetro. La confusión apareció. La Delegación de Bienestar Federal que coordina el programa de vacunación, anunció un día antes que se vacunaría a los mayores de 70 años. Incluso, muchos recibieron una llamada telefónica para que acudieran a un horario. Pero la gente se desbordó. Adultos mayores de 60 años y más se presentaron a reclamar su vacuna. Ayer comprobamos en un recorrido que en verdad nada tienen qué hacer los “Siervos de la Nación” en un programa tan delicado e importante de vacunación nacional. Se cuenta en el país con un experimentado equipo de salud que por décadas se ha dedicado a realizar todas las campañas de vacunación. Pero se les dejó de lado para que los “operadores” de Morena se hicieran cargo de una campaña que es clave para la vida de millones de mexicanos. En los módulos de vacunación se dijo ayer por la tarde que las dosis se habían agotado. Pero en algunos casos se repartieron fichas para que hoy se continúe con la jornada. No entendemos en verdad cómo es que contando con dos grandes estadios (el de beisbol y futbol), el Gobierno Federal prefirió designar otros lugares con menos espacio y que con el tumulto hasta provocaron dificultades viales.

¿Sumar? El candidato a la gubernatura por Morena, Rubén Rocha Moya, aseguró en el acto de presentación de su equipo de campaña que una de sus prioridades es “sumar”. Y bajo ese argumento nombró al expanista Alejandro Higuera como su coordinador de campaña. Bien por Higuera, que después de sus últimos fracasos electorales reaparece. Bien por Rocha Moya que rescata del olvido a Higuera. Pero si se trata de “sumar” como asegura Rocha Moya, lo primero que debió o debería de hacer es “sumar” en torno suyo a los morenistas que se declaran ofendidos por las candidaturas en Mazatlán, en Culiacán, en Ahome y con la alianza con el PAS. Aplica el dicho de “candil de la calle y oscuridad de su casa”. Hay evidentemente una inconformidad cuyas consecuencias aún no se alcanzan a medir, pero que deben de preocupar al aspirante a la gubernatura. No se pueden despintar años de formación y adoctrinamiento tan fácil como lo expresa Rocha de Higuera: “Ya no es el diablo azul… Ahora es moreno”. Ojalá fuera así de fácil. Porque eso no se lo creen los mismísimos colaboradores de Rocha Moya que son de izquierda, que son morenistas y que no dan cabida que una campaña de un candidato de izquierda la maneje alguien de la derecha. Tal vez ni siquiera el presidente López Obrador esté enterado que su candidato a la gubernatura en Sinaloa tiene como su coordinador de campaña a alguien que estuvo cerca de sus acérrimos enemigos, Felipe Calderón y Ricardo “Canallín” Anaya.

Nos vamos. Por ser Semana Santa, nuestro periódico EL DEBATE dejará de circular estos días. Nos volvemos a leer para el martes próximo. Cuídense mucho.