Turismo en Angostura se pone las pilas

Donde ya se están poniendo las pilas al parecer es en el departamento de Turismo en Angostura, ya que han salido a la luz diferentes proyectos que tienen el objetivo de motivar a la sociedad a conocer los grandes paisajes de Angostura. Dentro de los proyectos que tiene en puerta Yuricelia Cárdenas, directora de esta área, se encuentra la Feria de la Jaiba y un torneo de pesca, además que cada viernes se realiza el Viernes Cultural, tal parece que ya le dieron al clavo, y finalmente están consiguiendo el éxito, algo que en los últimos años no se había podido lograr, a pesar de lo rico que es este municipio en cuanto a áreas turísticas.

Donde hace falta que implemente una estrategia fuerte para que se castigue a las personas que tiran basura en áreas no aptas es en Ecología de Salvador Alvarado, departamento que encabeza Rosalinda Cruz, asimismo, la Patrulla Ecológica en unión debe intensificar acciones para frenar esta problemática, porque en las afueras de la ciudad es muy común ver basura regada, e incluso dentro de la ciudad, lo que se refleja cada que llueve, porque en las coladeras se atoran los residuos de la ciudad, esto impide que el agua fluya con libertad, sin duda pone en riesgo a la misma ciudadanía y es un claro ejemplo de la falta que hace que se ponga mano dura en este tema.

En el Évora se ha buscado impulsar el deporte con actividades deportivas que abarcan las diferentes disciplinas, sin embargo, donde este tema ha estado un tanto apagado es en Mocorito, donde se da una menor promoción al deporte, cuando es cuna de grandes deportistas, tanto niños como jóvenes y adultos carecen de actividades deportivas, que les motiven a crecer en el deporte, por lo que Felipe Lara al frente del deporte en este municipio necesitará crear estrategias atractivas para que el pueblo no pierda el amor por el deporte, porque se ha dicho que el gobierno de María Elizalde Ruelas tiene la inquietud por crear espacios dignos para los deportistas, por lo que en cuanto a infraestructura parece que sí se avanzará, solo resta que haya mayor número de eventos deportivos.

Ee lo que ya no se ha escuchado mencionar nada es del proyecto de la carretera a El Salitre, en el municipio de Salvador Alvarado, pues en el mes de junio el gobernador Rubén Rocha Moya visitó la región con el objetivo de supervisar el camino El Progreso-Caitime, fue ahí donde dijo que esta obra para los habitantes de El Salitre costaría aproximadamente 20 millones de pesos y que solo estaban en espera de terminar el proyecto, una tarea que fielmente le encargó al secretario de Obras Públicas del estado, José Luis Zavala Cabanillas, quien en el mismo lugar aseguró que dentro de un mes quedaría listo para empezar con el proceso de licitación. No obstante, ya casi se cumplen dos meses de aquel día y hasta la fecha no se ha dado a conocer nada relativo al tema. ¿Será que el proyecto que tomaría un mes concluir aún no está listo?