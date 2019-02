Turismo y economía

PROYECCIONES. Las proyecciones del crecimiento económico para México en 2019 no son propiamente alentadoras, ya que en diciembre el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, había pronosticado un crecimiento del 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), antes, AMLO había dicho que la economía en México en 2019 podría crecer un 4 por ciento; sin embargo, recientemente, con el tema de la degradación en la calificación de Pemex que hizo la agencia Fitch Ratings sobre proyecciones y aumento de riesgo en Pemex de bajar más su calificación si no mejora su situación financiera, empeoró el pronóstico de crecimiento para el país. La Secretaría de Hacienda, en voz de Alejandro Gaytán, titular de Planeación Económica de esa dependencia, precisó que la expectativa de crecimiento del 2 por ciento se mantiene, aunque señaló: “existe el riesgo de que la volatilidad de los ingresos petroleros y la desaceleración global de la economía” impacten en el crecimiento del país; o sea, que crezca menos la economía nacional de lo pronosticado por Carlos Urzúa, que ya de por sí era bajo. ¿O no?

Hay que decir que el crecimiento económico no necesariamente va a dar a los bolsillos de todos los mexicanos, ni significa directamente una disminución de la desigualdad económica. En los últimos años la desigualdad en el país se profundizó, sin embargo, según las estadísticas de 2010 al 2012, México creció su PIB entre 5 y 4 por ciento, bajó en 2013 a 1.3 por ciento y volvió a subir un poco en 2015 a 2.5 por ciento.

El propósito del gobierno de AMLO es crecer más que los gobiernos del PRI-AN, sin embargo, con Felipe Calderón llegó a registrarse un aumento del cinco por ciento del PIB, sin que bajara la pobreza extrema y la inequitativa distribución de la riqueza. Con López Obrador hay la intención de atacar la desigualdad y reducir la pobreza, sin embargo, todo indica que habrá que esperar más, porque no se observa un panorama alentador en el crecimiento económico del país en los próximos meses, ya que la economía nacional depende del intercambio comercial, de la producción industrial, aumento en exportaciones, obtención de recursos naturales, de las remesas y del turismo.

Por cierto, de no ser por el aumento en las remesas y del turismo en los últimos años, peor estaría la economía nacional. Lo que también es real es que, aunque no le guste al presidente, la calificación que hacen las agencias internacionales sobre las proyecciones en Pemex y el comportamiento económico del país son factores importantes para subir o bajar las expectativas de crecimiento nacional. ¿O no?

TURISMO EN SINALOA. El turismo suplió la baja de ingresos petroleros en México; en 2017 se captaron 21.3 mil millones de dólares, con 39.3 millones de turistas, fundamentalmente provenientes de Estados Unidos. El turismo es la tercera fuente de ingresos, después de la industria automotriz y las remesas que llegan del extranjero. En Sinaloa en 2017 se calculó una visita de 3.5 millones de turistas, de los cuales Mazatlán concentró el 70 por ciento, dejando solo un 30 por ciento al resto de los municipios. Por muchas razones, Mazatlán es el punto neurálgico del turismo en la entidad, y la carretera Mazatlán Durango aumentó su potencial, sin embargo, hace falta diversificar y explotar más las bellas playas y lugares que tiene Sinaloa, más allá del puerto. ¿O no?

El Fuerte, Topolobampo, Altata, El Maviri, Cosalá, Mocorito, la ruta del Chepe, entre otros, son lugares que deben promoverse más.