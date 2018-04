Turismo y pejemanía

TURISMO. Uno de los pocos renglones donde a México le ha ido bien es el turismo; México en corto lapso, pasó a ocupar a nivel mundial de los primeros lugares por afluencia turística, recibe cerca de 40 millones de turistas extranjeros, que dejaron —en 2017— una derrama de más de 21 mil 300 millones de dólares.

Es la tercera fuente de ingresos en el país, después de la industria automotriz y las remesas que envían los mexicanos desde EUA; el principal destino sigue siendo la Rivera Maya, y son los estadounidenses quienes aportan casi el 60 por ciento de los visitantes extranjeros.

Por ello, y habiendo quedado Mazatlán rezagado, respecto al crecimiento turístico internacional de Nuevo Vallarta y Los Cabos, la trascendencia del Tianguis Turístico que recién concluye.

Esperemos mayor despegue de Sinaloa, turísticamente hablando, y sobre todo que se diversifique la oferta; es cierto que Mazatlán es muy bello y tiene mucho que ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros, pero, igual de importante es promover los pueblos mágicos, la visita a Topolobampo, Ahome, El Fuerte, entre otros destinos.

Como buen mazatleco, el gobernador promovió su terruño, sin embargo, deberá llamar a los hoteleros del puerto a tener mejor actitud, dinamismo y mayor hospitalidad, porque comparado con otros destinos turísticos a nivel mundial, muchos hoteles de Mazatlán son de “medio pelo”, y caros para la infraestructura y servicios que ofrecen.

No cabe duda que el turismo nacional es veces menos exigente, porque nuestros paisanos pagan precios de hoteles de cinco estrellas y el servicio que les dan en algunos hoteles del puerto no llega ni a dos estrellas. ¿O no?

Esperemos hayan aprendido algo los empresarios y funcionarios de turismo, y haya servido el derroche y glamour que se destilo en el evento; más, porque todo el gobierno se “volcó” a su realización, y literalmente se paralizó el resto de la agenda pública, ya que sin estar en su área, ni relacionados con el tema, casi todos los funcionarios del gobierno del estado estaban en Mazatlán.

En gobierno bajaron la cortina y se fueron al puerto, dicen, que algunos lo tomaron como “relax” en pleno abril. ¿Será?

PEJEMANÍA. Es real que hay una gran efervescencia que favorece a López Obrador y a todos los candidatos de Morena, y que, si todo sigue como va, AMLO será quien gane la contienda para la presidencia.

La mayor parte de los mexicanos lo ve con esperanza, es quien capta el rechazo al sistema, al PRI y al gobierno federal, pero, lo que hasta ahora no se observa dentro de los cercanos de AMLO es la autocrítica.

Ni López Obrador ni algunos de sus allegados aceptan observaciones críticas a sus propuestas; sin duda, hay razones para que la mayoría de los mexicanos apueste por ellos: Morena es un partido nuevo, López Obrador ha perseverado en su proyecto, en su crítica a la corrupción de la clase política, ha construido fuerza, se ha mantenido al margen de cargos públicos y de hacer fortuna; pero, los contrapesos políticos, el debate de ideas y la autocrítica son indispensables en la construcción de una democracia.

México no avanzará mucho si el modelo de nación que se impulsa se sustenta en el presidencialismo, si no hay ejercicio colegiado del poder, si no hay oídos para escuchar y tolerancia para entender a quien no piensan igual que quien gobierna.

Es difícil ganar, pero, es mayor reto gobernar y mantener a México con estabilidad y crecimiento.

¿O no?