UAS y UAdeO demandan apoyo urgente al Gobierno Federal

Universidad en crisis. No es la primera ocasión. Suman varios años en los que en su cierre anual, la Universidad Autónoma de Sinaloa se enfrenta a la falta de recursos económicos para hacer frente a los compromisos con los trabajadores. Ahora no es la excepción. Por eso, el rector de la Casa Rosalina, Juan Eulogio Guerra Liera, se ha entrevistado en México con el titular de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Y por separado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En estas dos gestiones y en otras tantas que el rector ha sostenido en la Ciudad de México, invariablemente ha sido apoyado y en ocasiones acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y de acuerdo con el mandatario, las gestiones ante el Gobierno Federal están caminando en positivo. Pero no solo para apoyar a la UAS, sino también a la Universidad Autónoma de Occidente. Para la primera, el rector presentó el planteamiento de 300 millones de pesos. Mientras que para la UAdeO serían 100. Independientemente de estos apoyos requeridos ante el Gobierno Federal, Guerra Liera ha sostenido reuniones con el gobernador para que adicionalmente apoye a la UAS con 150 millones de pesos. Esta última cantidad está prácticamente garantizada y proviene, como es sabido, del Gobierno del Estado. La intención con el nuevo gobierno federal es la de establecer los mecanismos adecuados que permitan a las universidades de Sinaloa cerrar cada año sin los problemas de siempre. Esos que mantienen en jaque a los miles de trabajadores universitarios ante el temor de no recibir a tiempo su aguinaldo.

Pensar en grande. El “Talón de Aquiles” de Mazatlán en materia turística es la conectividad aérea. Y ha comenzado a resolverse poco a poco después del Tianguis Turístico celebrado en Mazatlán el 2017. Nuevas rutas aéreas nacionales han comenzado abrirse para Mazatlán. Pero también a la par se ha incrementado las conexiones aéreas con ciudades clave de Estados Unidos y Canadá. De todo eso habla la labor que realiza al frente de la Secretaría de Turismo en Sinaloa Óscar Pérez Barros, que entendió cómo capitalizar el intenso activismo de gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Pues ya en la ruta de aumentar la conectividad aérea tanto nacional como con Estados Unidos y Canadá, ahora se está planeando dar un salto. Que de lograrse concretar o arrancar, sería algo inédito e importante para el desarrollo turístico de Mazatlán y parte de Sinaloa. Pérez Barros ha logrado interesar a representantes de compañías aéreas y a quienes conforman el Grupo OMA, para acudir a la feria Internacional de Turismo (Fitur) a celebrarse en Madrid los días 22 al 26 de enero próximo. La estrategia es llevar suficiente material que “enamore” a los operadores turísticos de Europa y logre interesarlos en conocer los atractivos turísticos que tiene Mazatlán y sus alrededores. Un salto que se antoja difícil pero no imposible. Un paso que sería gigante y colocaría a Mazatlán de lleno en el radar de los touroperadores europeos. Solo quienes piensan en grande y conocen cómo se mueve el turismo mundial, particularmente en Europa, son los que abren la menta y dejan atrás problemas caseros que con voluntad se pueden resolver. Lograr atraer turismo europeo traería beneficios económicos para miles de trabajadores de la industria hotelera y restaurantera. El beneficio sería general.