UN AULA DE CLASES LLENA DE CORUCOS

ALÍSTESE. Dado que buscara registrarse ante los consejos distritales del IEES para contender en el proceso electoral, aliste sus papeles, no vaya a ser que de última hora le digan que le faltó algo y tenga que quedarse en casa a ver las votaciones del 1 de julio



¡GALLINERO ESCOLAR! Un aula de la prepa Mochis, de la UAS, provocó la cancelación de clases, pues ¿qué cree? ¡Según está infestada de corucos! ¿Pos qué el dire José Jaime Gutiérrez no está al pendiente de todo? ¿O de plano no le darán limpieza a los salones?



NO HAY PARA CUÁNDO. En donde de plano nomás no hay respuesta es en el municipio de Angostura. Por más que la raza pide que se rehabiliten los tanques, no hay para cuándo. Lo peor del caso es que el mero chaca, Chenel Valenzuela, dice que ya tiene la lana, pero no hay arranque para la reparación.



RENUNCIA. En Mazatlán está todo preparado para que el viernes se dé todo un enroque en direcciones y dependencias. Esto porque al menos cinco funcionarios y regidores dejarán su cargo para irse directamente a las campañas.



HACEN PANCHO. Una vez más, algunos miembros del ejido Guasave se plantaron en los terrenos del bulevar Aceitunas con el fin de impedir los trabajos que ahí se hacen, pues quieren que el Ayuntamiento les diga cuánto les va a pagar. La autoridad ya les respondió, y quedaron que para este fin de semana ya debe haber algo en claro. De lo contrario: adiós, bulevar.