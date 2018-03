URGE MÁS APOYO DEL GÓBER A LOS PRODUCTORES

RIESGO. Quien les sigue quedando a deber a los productores es el góber Quirino, ya que estos aún no pueden enviar sus cosechas a los acopiadores, poniendo en riesgo el producto.



LLAMADO. El presi de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, tiene que andarle recordando a sus achichincles lo que ya deben de saber, pues de nuez hizo un llamado pa’ que los funcionarios de Ahome se mantengan al margen de la campañas políticas pa’ que no salga afectada su función pública. ¿Le harán caso?



VAN AFLOJANDO. Al parecer, los afectados por la presencia de los yonkes en el casco urbano ya perdieron la esperanza de que los reubiquen, pues señalan que si no los mueven, al menos le den una limpiadita a esas zonas. La bronca lleva años en la ciudad. A ver qué acciones tomará el alcalde Flavio Sánchez.



ACLARAN MITOTE. Luego del fiasco que resultó la millonaria inversión para adquirir lámparas led en Guasave, pues la mayoría presenta fallas, la empresa que le vendió las luminarias al municipio asegura que el problema no lo generó un defecto de fábrica, sino más bien todo parece indicar que hubo una mala instalación de los equipos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el Ayuntamiento no exige a quien las instaló que remedie el problema?



¿PODRÁN? El Gobierno del Estado y de Concordia buscan rescatar los destinos rurales, como Copala y Pánuco, con el objetivo de consolidarlos como Pueblos Mágicos. La intensión es buena, habrá que ver si pueden, pues de esta zona provienen los desplazados por la violencia.