URGE PAGARLE A LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL CIVIL

¡ALERTA! Deberían ponerse las pilas las autoridades de Ahome, incluyendo al acalde Manuel Urquijoa, pues en los últimos días como que ya anda apareciendo mucho muertito tirado, sin mencionar al abarrotero asesinado. ¿Qué pasará?



¿LES CUMPLIRÁ? Directivos de la escuela primaria Regino Sánchez de El Burrión, Guasave, a la que se le vino abajo una parte del techo, el pasado 10 de abril, aprovecharon que los visitó el alcalde Víctor Espinoza para pedirle que agilice la rehabilitación del plantel.



¡QUE YA PAGUEN! Quien ya debe soltar la lana a los trabajadores del Hospital Civil de Culiacán (HCC) es la líder del sindicato, Magaly Inzunza, pues estos ya se le andan manifestando por los pasillos del nosocomio.



¿QUIÉN PODRÁ AYUDARLOS? Con eso de que los productores quieren ampararse pa’ no pagar el IPR, el Ayuntamiento de Angostura, encabezado por Eleazar Bojórquez, tendría que buscar lana pa’ los trabajos de recolección de basura, reparación de luminarias, etc.



¡ÓRALE! La alcaldesa de Escuinapa, Fernanda Oceguera, anunció un incremento salarial a los policías, mas no dijo cuándo. La noticia fue recibida con beneplácito por los uniformados, quienes solo esperan que se cumpla, y no termine en un anuncio más.