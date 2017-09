URGE QUE LES ECHEN UN OJO A ALGUNAS CALLES

Ciudadanos de Mocorito piden al presa, Guillermo Galindo, que mande raspar las calles de algunas colonias, ya que con la temporada de lluvias se hicieron muchos hoyos y tienen miedo de que al circular con su vehículo puedan salir dañados.Raza de Los Virreyes, en Los Mochis, reportan que sus calles son un cochinero cuando llueve, por lo que piden a las autoridades de Ahome que hagan algo al respecto.. El alcalde culichi, Jesús Valdés, dice ser del pueblo y tiene asistentes que le atienden las gestiones de la ciudadanía, en igual de hacerlo de manera personal. ¿Será que se comportará así cuando ande en campaña?Tuvo que pasar otro accidente de una camioneta arrollada por el tren en Mazatlán para que el secretario del Ayuntamiento, Joel Bouciéguez, dijera que ahora sí se pondrán plumas en las vías. Que según este año quedan.Cuauhtémoc Espinoza, presi del Módulo de Riego Petatlán en Guasave, asegura que arrastran una deuda de 5 melones, ya que productores recibieron a crédito el agua y no pagaron, por lo que todos los malapaga no tendrán agua si no cubren ese pendiente.