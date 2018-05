URGE REVISIÓN EN TIENDITAS ESCOLARES

EN LA MIRA. Quien debe echarse una vuelta por las tienditas escolares es el delegado de Profeco, Gilberto Ojeda, ya que padres han denunciado que estos mantienen precios de productos elevados.



NO CESA. Y parece que la inseguridad se va incrementando en el municipio de Ahome, y es que la madrugada de ayer un chavalo fue baleado por otro en el fraccionamiento Valle Cañaveral. Según la Poli a cargo de Carlos Acuña, replantearían estrategias. A ver qué pasa.



ENOJO. Muy molesta está la raza de San Benito porque dice que el Hospital General de la comunidad está muy bonito, pero de qué les sirve si el fin de semana nomás no hay personal médico, por lo que le hacen la petición al chacas de salud en el estado.



DE ÚLTIMA HORA. Como buenos mexicanos, el personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave apenas ayer se puso a limpiar el panteón municipal y, por más basura que sacaron, dé por hecho que hoy que acuda la gente a dejarle flores a sus madrecitas todavía se apreciarán desechos en algunos puntos.



UN VIDEO MÁS. Cuando no le llueve, le llovizna en Mazatlán al priista Fernando Pucheta. Al aspirante a la reelección para la presidencia municipal no hay día en el que no se le saquen un video de crítica en las redes sociales. El última es un video en el que se le señala por anunciar que comprará una olla de menudo para compartirla con los vecinos de una colonia.