Ulises Pinzón acatará resoluciones judiciales sobre la planta de fertilizantes. No le queda de otra

Expansión. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa amplió sus tentáculos a Ahome nombrando a una visitadora. Se trata de Sara Acela Galaviz Navarro. Leonel Aguirre Meza, presidente de la citada comisión, le tomó la protesta. Lo acompañó el titular de Relaciones con Instituciones de la comisión, Óscar Loza Ochoa. Esto se da a tres meses de la llegada del gobierno de Rubén Rocha Moya, con lo que algunos observan que empezó el auge de los líderes de esta comisión. La simbiosis de estos con el gobierno rochista está a la vista de todos: Loza Ochoa no aceptó estar en el gabinete estatal, pero el que sí entró fue su hijo. Y ahora salen con la expansión a los municipios, lo que algunos suponen que hoy sí hay dinero. El detalle es que la credibilidad de la comisión se merma y algunos hasta ven riesgo de que se use con fines políticos. Esto llegado el momento del 2024.

Baños de pueblo. La diputada local morenista Aurelia Leal López estuvo en Juan José Ríos. Visitó al gobernador indígena Manuel Valenzula, con quien supervisó los trabajos de rehabilitación del centro ceremonial San Isidro Labrador de esa sindicatura. Para antes de Semana Santa quedará listo el centro ceremonial. Dicen que con esto Leal López pretende devolver las “pionadas” al sector indígena que genuina o simulando la hicieron suya para que le hicieran válida la candidatura y la diputación local pluri que se la disputó hasta en los tribunales la maestra indígena de El Fuerte, Gloria Urías Vega, y a quien incluso el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa ya le había extendido la constancia de diputada local electa.

Limitados. Con los mensajes que dieron tras recibir la constancia de mayoría que los acreditan como síndicos electos tras el plebiscito del domingo pasado, los ahomenses confirmaron el motivo por el cual algunos ganaron por un “pelito de rana” y porqué los pobladores mejor no salieron a votar. “No lo puedo creer”, atinó a decir la de El Carrizo, Sandra Leyva, que ganó con tres votos a Isidro Alcaraz. Muchos se dieron cuenta que no tiene recursos de comunicación ni está preparada para esa responsabilidad, así como los otros que se la vieron “negras” para ganar. Sin embargo, muchos les dan el beneficio de la duda para que “despierten” en el ejercicio de la responsabilidad, lo que se sabrá a partir del 1 de abril. Y es que en esta fecha entrarán en funciones. O sea, a los actuales síndicos todavía los dejarán cobrar cuatro quincenas como si hubieran realizado un buen papel.

Luna de miel. A trabajar en la unidad llamó el alcalde Gerardo Vargas Landeros a los síndicos electos, a quienes sugirió en la formación de los equipos a contemplar a los que perdieron y los que se van. Es decir, hacer efectiva la pluralidad en la sociedad. Son otros tiempos, le recordó. Algunos consideran que el planteamiento no está mal, pero en la realidad está por verse. Por lo pronto, el alcalde les tomó la palabra de trabajar juntos, petición que le hicieron. Ya se sabe que estos sin el alcalde no resuelvan nada a los pobladores de las sindicaturas.

Compromiso. El síndico electo de Topolobampo, Ulises Pinzón, no tiene para dónde hacerse más que acatar las resoluciones judiciales que se emitan sobre la planta de fertilizantes en el puerto. Y de eso ya está convencido porque como síndico, como autoridad, está obligado a respetarlas. De hecho, ese fue el compromiso que hizo en el acto donde recibió la constancia de mayoría del plebiscito. Pinzón podrá no estar de acuerdo en la construcción y operación de la planta, pero ya no puede andar como “agitador” en contra de ese proyecto. Menos cuando haya resoluciones judiciales.