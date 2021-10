Un Ahome destrozado va a dejar la administración chap-mista

Tumbos. Los funcionarios de la Japama no salen de una cuando se meten en otra. Ahora, el servicio de agua potable se suspendió por arte de magia en el sector norte de la ciudad. Ya ni siquiera se tomaron la molestia de avisar a los usuarios para que se prepararan. En un principio, la causa del corte total del servicio la adjudicaron a labores de mantenimiento, pero conforme pasó el tiempo surgió la versión de que no tuvieron el producto de cloración para el agua y que fue por falta de pago. En esas fachas termina su gestión el gerente general de la paramunicipal, Hernán Medina, quien sólo estuvo de figurín en estos meses porque dicen que la que manda ahí es la gerente de Administración y Finanzas, Diana Margarita Rubio, de la gente del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. El corte del agua se dio dos días después de que el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros acudió a las oficinas y no encontró a la mayoría de los funcionarios, lo que cuestionó en forma severa porque eso reflejó que no trabajan para resolver los problemas. “Da pena y vergüenza”, sentenció. Los hechos le dan la razón.

Destrozado. Un Ahome destrozado va a dejar la administración que empezó Guillermo “Billy” Chapman y terminará Juan Francisco Fierro. No es nuevo, pero el problema de los socavones y del drenaje sanitario se agudizó en muchos sectores de la ciudad. Una muestra es que la exregidora Emilia Domínguez subió un video para que los de Japama vieran cómo estaban en el Infonavit Macapule. El agua negra y apestosa en un vasto sector casi se metía a las casas. Eso se vive en otras partes de la ciudad. Además, el servicio de la basura está por los suelos, las calles intransitables y para esto último la tesorera Onisa Juárez dijo que ya no van a gastar en esto. Pero para otras cosas que tal.

Dicho y hecho. Morenistas de Ahome rechazaron el acto de constitución de los comités de defensa del proyecto de la 4T. Ya el exdiputado local Jesús Palestino les echó un tirito de que lo que hicieron fue ilegal, por lo que el delegado morenista Joaquín Páez tuvo acuse de recibo. El centro de la disputa son las dirigencias del instituto político y las candidaturas para la elección de 2024, por lo que se antoja mucho jaloneo en el interior. De hecho, ya empezó porque los fundadores del partido en el municipio no se van a dejar. Sin embargo, son pocos, un grupo muy reducido, que parece que van a ser arrasados en esta etapa del partido que estará, dicen, controlada por el próximo alcalde Gerardo Vargas Landeros.

En puerta. Las versiones que corrieron recientemente de que en noviembre se llevaría a cabo la consulta sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo cobraron relieve porque funcionarios de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente lo confirmaron. Raúl Pérez Miranda, coordinador de socialización de la empresa, reveló que en ese mes se llevaría a cabo y que sólo falta definir el día. Cuando menos está la impresión de que el proyecto va a tener el sí, ya que amplios sectores se han pronunciado a favor. Hace un par de días, los dirigentes de la Red Mayor del Valle del Fuerte visitaron la planta y salieron convencidos del proyecto porque los productores necesitan fertilizantes en existencia y a precios accesibles. No como ahorita que está escaso y, por ende, caro.

En contra. Muy mala impresión causó el “guateque” que le organizaron a Gildardo Leyva, alcalde electo de El Fuerte, por su cumpleaños en el Paseo de las Aves. Para muchos fortenses ya enseñaron el cobre por lo ostentoso. Ahí llevaron mano el que va como secretario, el guasavense Édgar Espinoza; la que va como directora de Planeación, la choicense Viridiana Gastélum, y el ahomense Carlos Cota Soto, que va a Comunicación en Ahome. Este se sobreexpuso y ya algunos revisan su papel en la campaña.