Un año histórico para el turismo en México

Desde el inicio de su administración, el presidente Peña Nieto puso como objetivo hacer del Turismo un motor de crecimiento económico y de creación de empleos, con el fin de convertirlo en un factor de desarrollo social y generador de bienestar para los mexicanos.

Para avanzar en ese sentido, en la Sectur en colaboración con diversos niveles de gobierno, empresas, asociaciones civiles y los trabajadores de la industria, hemos trabajado en una estrategia integral que no se limita a los resultados inmediatos, sino que sienta las bases para un crecimiento sostenible del sector.

Para incrementar el número de turistas, así como la diversificación de nuestros mercados emisores, a través del CPTM hemos implementado una exitosa estrategia de posicionamiento internacional, mediante la realización de eventos y la asociación con marcas y franquicias con exposición a escala global.

En esta estrategia se enmarcan las campañas “Live it to Believe it”, “Mexico a World of its Own”, y las nuevas campañas personalizadas para nuestros 20 principales mercados. También la realización de eventos como el Gran Premio de F1, partidos de la NFL, y fechas de los principales circuitos internacionales de deportes como el salto hípico, golf y tenis, entre otros.

Mención aparte por lo innovador del concepto, merece la colaboración con el gobierno de la CDMX para primero, traer la filmación de una película de la franquicia James Bond 007, y a partir de ahí desarrollar lo que estoy seguro se consolidará como una nueva tradición que provea de esparcimiento y derrama económica para los habitantes de la capital, el Desfile de Día de Muertos.

A las inversiones llevadas a cabo por el CPTM se suman las realizadas por Fonatur para el impulso y actualización de los Centros Integralmente Planeados, como Cancún o Los Cabos, o directamente por la Sectur a través de programas como el de Pueblos Mágicos o el de la red Ángeles Verdes.

Si algo ha caracterizado a esta administración ha sido el lanzamiento de programas sin elevadas demandas presupuestales. Gracias a convenios con otras dependencias oficiales y el sector privado, programas como “Viajemos Todos por México”, “Mejora tu Hotel” y “Ven a Comer”, estos últimos en conjunto con Bancomext y Nafin respectivamente, generan mayor tráfico de turistas e inversión privada sin poner presión a las finanzas públicas.

Bajo esta misma idea, este año lanzamos el programa “Conéctate al Turismo”, el cual proporciona una plataforma tecnológica para que pequeñas y medianas empresas de cada región puedan convertirse en proveedores de los grandes grupos turísticos y así sumarse a la cadena de valor del turismo, generando empleos y bienestar para más mexicanos.

Los frutos de estos y otros esfuerzos están a la vista, gracias a que cada vez nos visitan más turistas cerramos este 2017 como el octavo país más visitado del mundo, y hoy tenemos un sector que representa 8.7% del PIB de México, que es el tercer generador neto de divisas para el país y que sustenta 10 millones de empleos totales.

Tenemos en el turismo una vía efectiva y sustentable para llevar desarrollo a cada vez más mexicanos. Las cifras del Inegi confirman que los municipios con vocación turística tienen en general mejores indicadores socioeconómicos que el resto y que los estados con esa misma vocación crecen y generan empleos a un ritmo mayor que el promedio nacional.

Lejos de conformarnos debemos perseverar en este esfuerzo. México es un mundo en sí mismo, una potencia turística a nivel mundial que tiene todo para convertirse en una nación desarrollada en esta generación. Dependerá de nuestra altura de miras; de nuestra capacidad para trabajar en equipo y, sobre todo, de la creatividad y solidaridad de todos los mexicanos el hacer de éste el mejor México posible para todos.

Muchas felicidades y un exitoso 2018.