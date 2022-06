Un año más

Acabas de festejar tu cumpleaños número trece, anhelas cumplir quince; ser adolescente, salir con amigas, ir al cine, maquillarte. Tienes quince, deseas cumplir dieciocho; ser libre, ser ave, no dar explicaciones, adulto, comenzar a descubrir qué camino trazarás, pero cuando llegas a los dieciocho, quieres que la vida pare, y ya no presenciar el paso de veranos que van perdiendo el sentido.

Cada día que pasa, es un día más cerca de los treinta, de tener la vida que llaman “ideal”. Las horas no se detienen, y ves pasar los diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés...en dos años estarás igual de cerca de los veinte que de los treinta; sabes que tu vida no es ni de cerca lo que creías a los quince, porque de adolescente piensas que a los veintitantos ya tendrás la existencia resuelta; felicidad absoluta, sin traumas, ni guerras que resolver, pero las guerras que resolver no acaban ni a los sesenta y lo que te gustaba a los quince ya ni siquiera está cerca de lo que te gusta, ahora las letras acompañan tu vida, y si una semana la pasas sin empuñar la pluma a la hoja; te ahogas, citas frases de libros, no te da pánico hablar frente a un grupo, lees y escribes poesía, sabes de memoria varios poemas, recitas siempre Los amorosos.

“Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan...”

Disfrutas del bosque, océano, arena, árboles, disfrutas las series clichés, lloras hasta agotar lágrimas. Amas.