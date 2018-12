Un año muy polémico

El 2018 está llegando a su final, y con ello se empiezan a hacer las evaluaciones de los primeros meses de gobierno de las nuevas administraciones municipales, que emanaron de las históricas elecciones del 1 de julio.

Las dos morenistas no han podido tener inicios más complicados:la administración de Emmet Soto Grave en Escuinapa ha sido marcada por el desorden administrativo que prevaleció en los gobiernos de Fernanda Oceguera y Hugo Enrique Moreno Guzmán.

Las decisiones tomadas por ambos alcaldes durante el 2018 mantienen al Ayuntamiento de Escuinapa en la parálisis financiera y a las dependencias, como lo es la Junta Municipal de Agua Potable, al borde del colapso. Los trabajadores del Ayuntamiento y la Junta de Agua Potable no han tenido el pago puntual de sus salarios, y en el caso de los obreros de la Junta Municipal de Agua Potable estuvieron a punto de irse a la huelga por la falta de pago.

En tanto, el gobierno municipal de Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán se ha enfrascado en una interminable hilera de polémicas generadas por el supuesto ánimo de cumplir con las expectativas de cambio planteada por los mazatlecos a través de voto en las urnas. El combate a la corrupción ha destapado el robo de agua potable que ejercen algunas de las empresas más pudientes del municipio, como la concesionaria del estadio Teodoro Mariscal, donde se encontraron cuatro tomas clandestinas. La administración ha sido criticada por los modos, pero no por la labor de regulación que está llevando a cabo también en los grises y negros. Rosario y Concordia han arrastrado con sus propias limitaciones generadas más por una incapacidad histórica para generar sus propios recursos con el aumento de la recaudación, cuyo origen huele a interés político.