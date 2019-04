Un buen balance

Si se ponen las cosas sobre la balanza, se puede hablar de una Semana Santa positiva para Mazatlán. En materia de seguridad, no hubo problemas tan serios como nos tocó vivir años anteriores. No quiere decir esto que se pueda declarar un saldo blanco, como siempre quieren hacerlo las autoridades.

Hubo personas que murieron, y el problema fue, sobre todo, la falta de prevención. Si le tocó a usted salir durante estos días a las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad, seguramente pudo ver cómo sí se dio una reactivación importante de comercios y restaurantes.

No hay duda de que por el tipo de turismo que recibimos, los grandes ganadores fueron los establecimientos de cerveza. Los turistas andaban por las playas y calles con las hieleras bien surtidas. No es esto algo nuevo, simplemente Mazatlán ofrece esa posibilidad, esa libertad.

También los bares tuvieron alta afluencia. Incluso, nichos como las cafeterías estuvieron abarrotados. Hace algunos años esto era impensable, pero las costumbres van cambiando. Ojalá que de los detalles que se tuvieron esta Semana Santa se aprenda para mejorar.

Falta insistir mucho más en temas de limpieza e imagen, así como en la revisión de nuestra infraestructura turística, pues hay que recordar que un puente en la Isla de la Piedra de desplomó, generando lesiones en algunos visitantes. Algo vergonzoso e inaceptable, que no debe repetirse.

Fuera de esto, una Semana Santa con balance positivo, mas no perfecto.