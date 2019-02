Un club sin gol está condenado al fracaso

Mientras que el equipo del Gran Pez no encuentre el camino para llegar al gol, será muy difícil que pueda ganar en la presente temporada de la Liga de Ascenso e irremediablemente se va a ir condenado al fracaso.

Ciertamente, frente a Cimarrones dominaron de principio a fin el encuentro, generaron claras llegadas frente al marco rival, pero su ofensiva falló a lo largo de los 90 minutos y su oponente en tan solo una opción que tuvo consiguió el tanto para llevarse a Sonora todo el botín y mantenerse en el liderato general.

Esa marcada anemia ofensiva de Dorados es la que debe atender y con toda seriedad el técnico Diego Armando Maradona, porque necesita salir pronto de ese bache en su línea de arriba, pues de lo contrario dudamos de que puedan salir pronto del sótano, un sitio que de ninguna manera es el idóneo para el cuadro sinaloense.

Obviamente los jugadores extranjeros y mexicanos que llegaron para la presente campaña en calidad de refuerzos y como delanteros, también tienen que ponerse las pilas, como Amauri Escoto, Rubio Méndez y Fabián Bordagaray, pues sino demuestran su capacidad en la cancha, es casi un hecho que el equipo no llegará ni a la liguilla.

El torneo anterior, Maradona tomó al equipo sin puntos y a partir de la quinta jornada dio un tremendo repunte para llegar hasta la final, en la presente ya vamos para la sexta y es tiempo que los Dorados no tienen un solo guarismo en su casillero, con la aclaración de que tienen un duelo pendiente ante Bravos de Juárez.

Urge pues, el despertar del Gran Pez, ya que todo mundo se le comienza a despegar en la tabla y hasta el momento no se ven indicios de una relampagueante reacción hacia mejores posiciones.

Y reiteramos, el equipo no jugó nada mal contra Cimarrones que vino a defenderse en una estrategia que es válida, aunque a muchos no nos guste, pero la diferencia estribó en que Dorados por más llegadas que generó en el área rival no supo definirlas y a su oponente le bastó una para liquidarlo.

Con este triunfo, Cimarrones de manera sorpresiva se mantiene en la cima con 12 unidades, pero ya tiene pegado en su oreja al campeón del apertura Atlético San Luis con 11 unidades y es el único cuadro que sigue sin conocer la derrota en la presente temporada de la Liga de Ascenso y se perfila como el máximo candidato para conseguir su llegada a la Primera División de manera directa.

Mala noticia. Nos llegó un mensaje la tarde de ayer en la que nos informaban del fallecimiento del guasavense Israel “Cácaro” Acosta Montoya, quien jugó muchos años con los equipos del Suntuas en el futbol de la localidad. Ya jubilado, el finado se fue a radicar a su tierra natal de El Cubilete en donde jugaba en la categoría Plus. Sin duda, una lamentable noticia y solo nos resta desearle pronta resignación a su familia, descanse en paz.