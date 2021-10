Un corolario jamás esperado de Quirino Ordaz Coppel: Mejor…Imposible

Mejor...Imposible. Si alguien conoce a Quirino, sabe que lo que hoy se vive en Sinaloa no es producto de la casualidad. Y a 25 días de que concluya su mandado, nadie, absolutamente nadie se hubiera imaginado la forma en que habría de terminar. Era cuestión de observar la vertiginosa evolución que se dio con Quirino Ordaz Coppel para esperar que él no terminaría su gestión sin cosechar lo que sembró. Cuando Quirino fue elegido candidato a diputado federal, nada fue fácil. Copados los caminos por aspirantes priistas y con la exigencia de hacer valer la equidad de género, Quirino surgió como propuesta del Partido Verde para ser reconocido en alianza con el PRI. Candidato del Octavo Distrito Electoral Federal con sede en Mazatlán, sabía que ese distrito era una especie de espacio panista, difícil de ganar para otros partidos. Y lo ganó. Apenas tomó el cargo de diputado federal ya participaba en la tribuna como parte de la bancada del Verde y posterior por la bancada del PRI. Un año le bastó para escalar y alcanzar reconocimiento como legislador federal. Se vino la puja por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa. Once aspirantes levantaron la mano. Todos con un peso específico y padrinazgos. Entre ellos debería de elegirse al candidato. Pero dos semanas antes de la selección, el nombre de Quirino comenzó a barajarse. Nadie creía que lo lograría. Más de alguno pensó que su nombre fue incluido en esa larga lista como relleno. Y pues no fue así. Fue elegido candidato. Quirino realizó una campaña nada usual en Sinaloa, recorriendo a pie colonias, ejidos, comunidades rurales con un contacto directo con la gente. Sabía y tenía un objetivo. Y lo logró. Ya como gobernador, Quirino trazó su estrategia de trabajo y desde el primer día visualizó cómo debería de terminar si aplicaba sus principios: trabajo, disciplina, transparencia y resultados. Que los recursos del Gobierno y los gestionados se vieran, se sintieran entre los sinaloenses. Y así fue. Le tocó ser gobernador con dos presidentes de la República. A los dos les demostró en el campo, lo que es capaz de hacer y los resultados que se alcanzan cuando se trata de darle respuesta a las demandas de los ciudadanos. Hoy, a punto de dejar el cargo, Quirino saldrá por la puerta grande. No por la puerta de atrás como muchos otros antecesores lo hicieron. Sin los conflictos de fin de sexenio, marchas, protestas y descalificaciones. Quirino hoy debe sentirse satisfecho porque con resultados logró el reconocimiento de un político, de un Presidente de la República que 30 millones de mexicanos lo eligieron por ser diferente.

Los dos pendientes. En Mazatlán, dos obras importantes están en proceso de conclusión. Y tendrán que terminarse en este mismo mes antes de que deje la gubernatura Quirino Ordaz Coppel. Una es la remodelación de la avenida Gaviotas en pleno corazón de la zona dorada. Ahí falta por terminar la pavimentación de las calles laterales. La colocación de banquetas prácticamente está concluida. Una remodelación con la que se cierra la transformación de la zona turística de Mazatlán jamás antes vista y que hoy coloca al puerto como una de los principales destinos turísticos no solamente nacionales sino también internacionales. La otra con un sello social de beneficio a miles de familias mazatlecas es la avenida Gabriel Leyva. Las lluvias provocaron retrasos. Pero hoy se labora ininterrumpidamente porque deberá de quedar concluida para la próxima semana. Y ya con eso se da respuesta a los mazatlecos, y con creces.