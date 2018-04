Un debate, tres moderadores y muchas cartulinas

1. Los debates son como los clásicos de futbol: casi siempre decepcionan.2. El debate fue un recalentado de temas, acusaciones y ocurrencias.3. Los debates son desafíos para conservar, ganar o perder electores. Eso son.4. Los candidatos van a los debates a cumplir con sus estrategias.5. Los electores se guían más por las emociones que por las razones.6. Pero que no se olvide: también de las razones nacen las emociones.7. El debate ya no es monopolio de los políticos. Ya todos debaten sobre política.8. Por eso la gente es más exigente hoy con los políticos que debaten.9. Lograr que el público esté atento dos horas en un debate, es hoy una proeza.10. Dos horas dos, en una época en que consultamos el celular 150 veces al día.11. ¿Cuántos espectadores huyeron antes de que terminara el debate?12. Casi todos los temas se habían discutido ya en las redes y medios.13. El público esperó una sorpresa que no llegó. Un escándalo espectacular, pues.14. Todo sucedió como se esperaba: el segundo atacó al primero y al tercero.15. El tercero al segundo y al primero. Los independientes estaban de más.16. El primero hizo lo que suelen hacer los que van arriba en las encuestas: flotar.17. Los moderadores se lucieron más que los candidatos. Sobre todo, Azucena.18. Sin embargo, hay que decirlo: los moderadores consumieron mucho tiempo.19. Ellos también hicieron su propio debate. Sus preguntas fueron muy largas.20. Los entrevistadores en nuestro país hablan más que los entrevistados.21. Los candidatos se rodean de asesores que nunca han sido candidatos.22. Los candidatos terminan diciendo cosas con la que no están de acuerdo.23. Hubo otro debate dentro del debate: el de las cartulinas. ¡Vaya que las hubo!24. Hubo varios tropiezos en la mecánica del nuevo formato. Fue la novatez.25. Ya aprenderemos: público, organizadores, candidatos y moderadores.26. El debate provocó miles de debates en nuestras mesas y redes. Eso es bueno.27. Las mesas familiares ya no son monopartidistas. Viva la pluralidad familiar.28. Más que pasiones, el debate provocó bostezos. Más que reflexiones, memes.29. Los memes, son la nueva ideología de las masas. Por mi raza hablará el meme.30. La discusión del debate durará sólo unos días. Las noticias son aves de paso.31. La política con sus debates generan pasiones momentáneas.32. Por más que se diga lo contrario, la política es lucha de élites.33. Hay una nueva élite que no ha gobernado y quiere hacerlo ahora.34. La verdadera democracia desdramatiza la política. Unos ganan otros no.35. Así de simple es la cruel lucha por el poder. Los debates son reflejo de ello.