Un encuentro con los grandes.

¿Cuántas veces nos toca en el día a día escuchar nombres o marcas y relacionarlas con cierto tipo de información, con cierto tipo de contenido? Esto es algo que de igual manera sucede en la música, cuanto escuchamos cierto tipo de música la relacionamos con actividades específicas, por poner solo algunos ejemplos: el baile, ciertas festividades, o algo en un sentido más serio de corte religioso, un acto solemne con atmósfera de luto como podría ser un funeral.

Pero ¿Qué pasa cuando se descubre música que tiene un sentido mucho más amplio? Música que rompe las fronteras del tiempo y el espacio, música que inclusive tal vez no logramos conectar al 100% con ningún otro tipo de expresión musical que hayamos escuchado hasta entonces en nuestra vida? Eso me ha ocurrido al salir de Guamúchil en el año 2003.

Recuerdo las primeras veces que tuve la oportunidad de escuchar algunas obras de los grandes maestros de la guitarra, obras de los compositores que marcaron la historia de nuestro instrumento, algunos ejemplos de esos compositores son Dionisio Aguado, Fernando Sor, Francisco Tárrega y Leo Brouwer, cada uno de ellos en su época y a su manera lograron crear un lenguaje con sus composiciones. Los compositores antes mencionados utilizaron las innovaciones compositivas que se usaban en la guitarra de acuerdo a la época que les tocó vivir.

Al inicio de mis años de estudio en Morelia, Michoacán en el Conservatorio de las rosas, tuve la oportunidad de conocer y escuchar obras tocadas en vivo que no se comparaban con todas aquellas de los compositores antes mencionados, les contaré un poco sobre aquellos primeros encuentros con los grandes compositores.

En los primeros meses en la ciudad de Morelia, recuerdo haber tenido la oportunidad de conocer a muchos otros jóvenes que al igual que yo, deseaban ser músicos, habían dejado atrás sus lugares de origen para aventurarse en un viaje que para muchos de nosotros sería un viaje sin retorno fijo, un viaje que nos llevaría no solo a conocer a otros colegas músicos sino también a otras personalidades que habían marcado la historia de la música con sus composiciones.

Uno de esos encuentros fue al escuchar por primera vez un concierto para guitarra y orquesta: El Concierto de Aranjuez.

Para los lectores que no conocen esta obra, el Concierto de Aranjuez es el concierto más famoso que existe para guitarra y orquesta, lo compuso el español Joaquín Rodrigo (1901-1999), los invito a escucharlo en las innumerables versiones que se encuentran en internet.

El hecho de ver un guitarrista ofreciendo un espectáculo de virtuosismo a un lado del director de orquesta que al mismo tiempo dirigía con ambas manos una orquesta conformada con por lo menos 50 músicos profesionales no fueron las únicas impresiones que tengo guardadas de ese día, eso ya era un imagen bastante fuerte, una imagen imponente de las facultades humanas: Que el guitarrista tocara una obra de casi 30 minutos de duración sin tener un solo papel (partituras) enfrente para poder guiarse, e inclusive ejecutar los pasajes más difíciles con los ojos cerrados me impresionó. Más aún habría de impresionarme la humildad y el humanismo que ese guitarrista habría de mostrar y de enseñarme durante los años de estudio venideros iniciados en el 2003, se trataba de Miguel Ángel Castellanos Martínez, mi primer maestro de guitarra clásica.

El Maestro Miguel Ángel Castellanos es originario de Camargo, Chihuahua, ha formado una gran cantidad de generaciones de guitarristas y dado conciertos a lo largo y ancho de todo México, así como en otras latitudes fuera de nuestro país.

Desde las primeras clases quedó claro que la disciplina sería un factor constante para poder ser parte de la clase de guitarra que el dirigía, hombre de una gran personalidad y una musicalidad inigualable, siempre se preocupó por enseñarnos y transmitirnos lo mejor de sus conocimientos musicales y de su experiencia en los escenarios.

Después de cada una de sus clases recuerdo aquel sentimiento de haber aprendido algo nuevo, información que necesitaba de tiempo para poder entenderse y ponerse en práctica a profundidad. Ya sea que fueran aspectos de la técnica de la guitarra clásica o cuestiones de información sobre el estilo de las obras que yo estaba aprendiendo/interpretando, siempre fue claro que había de saber e investigar de manera muy consciente y exhaustiva, casi microscópica si queríamos ser buenos músicos.

Miguel nos preparó a mí y a otros compañeros estudiantes de guitarra en aquel camino largo que parecía ser el preparar nuestro primer “medio concierto” (tocar medio programa de música, alrededor de 30 minutos de duración).

Todo empezó con obras “pequeñas” de corta duración, esas obras las tocábamos en los conciertos de nuestra clase que se realizaban varias veces por semestre, durante esos conciertos era casi una obligación tomar parte y no había pretexto para responder con un “no” si nos preguntaba si queríamos tocar, el estar activos tocando y el siempre tener programa a disposición para poder presentar en conciertos es algo que desde entonces y hasta el día de hoy me acompaña como rutina. El día de tocar aquel “medio concierto” se llegó y no tardó mucho en llegar el otro en que habría de tocar un concierto completo a solo.

Con Miguel Castellanos tuve la oportunidad de descubrir compositores como Gaspar Sanz, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Mauro Giuliani, Heitor Villa-Lobos, Manuel M. Ponce, Leo Brouwer y muchos otros más. A la par de descubrir toda es música, pude encontrarme con las composiciones orquestales de Igor Stravinsky, Richard Wagner, Gustav Mahler, Robert Schumann, Richard Strauss y muchos otros gigantes de la historia de la música.

Recuerdo la emoción que me causó darme cuenta poco a poco que cada uno de los grupos de instrumentos dentro de una orquesta tenían sus melodías escritas en partituras independientes (resumido para quienes esto suena demasiado confuso, cada grupo dentro de una orquesta “lee”/toca su música por separado, los primeros violines dentro de una orquesta no pueden ver lo que los alientos tocan pues solo tienen su propia partitura con especificaciones técnicas propias de cada instrumento) y que todas esas melodías se podían ver al mismo tiempo en una “partitura orquestal”, el descubrir todas esas partituras orquestales dentro de la biblioteca del conservatorio me llevo a ese lugar durante casi cada semana (durante varios años) a descubrir obras orquestales que hasta el día de hoy me siguen fascinando. En aquel entonces esas obras pude escucharlas solo en grabación y hasta cierto punto algunas en vivo en las orquestas sinfónicas de nuestro país.

Al iniciar estas líneas y poniendo de título “Un encuentro con los grandes” no solo intentaba referirme más tarde a los compositores sino también a los maestros que me ayudaron a descubrirlos, algunos de esos nombres que además de Miguel Castellanos también marcaron el rumbo y la cantidad de música que habría yo de descubrir con el paso de los años fueron también: Rodrigo Nefthalí López, Victor Pellegrini, Juan Andrés Loreto, Eva Pleskova, Eric Gomez, Horacio Uribe, Mercedes de León, Francisco Cruz, Pierluigi Ferrari, Teresita de León, Jorge Medina Leal (DEP).

Los invito a descubrir por medio de internet no solo a los grandes compositores de la historia de la música, también los invito a descubrir la labor musical que todos estos Grandes (si, con “G” mayúscula) Maestros (si también con “M” mayúscula) que menciono en el párrafo anterior han hecho, ellos han realizado una gran labor musical por nuestro querido México, ellos han tendido un puente de conocimientos para que muchos jóvenes mexicanos de todos los estados de nuestro país puedan tener esos encuentros con los Grandes.

¡Les agradezco el favor de su atención, nos leemos la próxima semana!