Un encuentro con los grandes (segunda parte)

Muy estimados lectores, les saludo muy cordialmente y espero se encuentren muy bien. En esta ocasión he tenido que ampliar mi anécdota de la vez pasada y escribir una segunda parte pues se quedaron algunos cabos sueltos, algunas líneas que me encantaría compartirles y que tienen que ver con los encuentros que por fortuna he tenido con grandes personalidades de la música a nivel mundial.

Desde el momento en que comencé a descubrir la música de grandes compositores, las grabaciones increibles de varios directores de orquesta y otros intérpretes, también me preguntaba cómo sería el poder verlos en persona, platicar con ellos, saber cómo es que se expresan en un sentido general sobre música y otros temas, por suerte o por azares del destino ya he tenido esa maravillosa experiencia y no solo una vez, sino varias.

Hoy les contaré sobre uno de tantos conciertos que tuve la oportunidad de tocar en República Checa hace algunos años.

En aquella ocasión se me invitó a presentar un programa completo de música instrumental solamente con compositores españoles, el formato tenía que ser de “música de cámara”, en palabras sencillas para los lectores a quienes el concepto “música de cámara” no les dice nada, se trata sencillamente de tocar música instrumental en grupos pequeños, tendría yo pues que tocar con otro(s) músico(s), no se trataba de un concierto “a solo” sino de un encargo muy específico del Festival Antonín Dvořák que se realizaría en Breznice en República Checa.

Mi amiga y gran chelista española Patrycia De la Fuente tuvo a bien en aceptar mi invitación para estudiar juntos obras de Isaac Albéniz, Enrique Granados, Gaspar Cassadó, Manuel De Falla y otros. Quien mejor para tocar música española que una madrileña que conoce España (y su música) de punta a punta? La química musical fue inmediata entre nosotros, el público de aquel concierto habría de notarlo.

Antonín Dvořák (1841-1904) es probablemente el compositor checo más conocido en todo el mundo, su obra más famosa La Sinfonía del nuevo mundo es (entre otras tantas) bastante tocada y ha sido grabada por la gran mayoría de las grandes orquestas de todo el planeta (los invito a escuchar dicha obra).

El tocar bien ese concierto era una gran responsabilidad que no nos podíamos tomar a la ligera, teníamos que hacer un buen papel no solo por una necesidad musical, ni tampoco solo por el dinero que habríamos de ganar, sino también por respeto a nuestro público, eso sin dejar de lado que al tocar en otras latitudes del planeta uno se vuelve casi de manera automática un representante del país propio, algo así como una especie de embajador musical con una embajada móvil y sin oficina fija: La oficina es la sala de conciertos donde uno tiene la oportunidad de tocar. Así lo hicimos, nos preparamos bien, firmamos el contrato con el festival y aquel 5 de Mayo del 2017 no tardó en llegar.

Todo este preámbulo escrito no tiene como propósito el alabar nuestra manera de tocar aquel día, simplemente les resumiré contándoles que dimos nuestro mejor esfuerzo y el público nos los agradeció en aquella sala de conciertos hermosa del Castillo de Breznice: Nos pidieron un “bis” al terminar de tocar nuestro programa. Toda esta introducción a manera de contexto va más bien encaminada a narrarles lo que al final del concierto pasó y que dejaría una marca muy profunda en mi carrera.

Para esa ocasión, los organizadores del festival me pidieron de manera especial que tocáramos como un “Encore” (una obra extra fuera del programa de mano) alguna obra de Antonín Dvořák. Me tomé la libertad de “arreglar”, en palabras más claras, adaptar música de una obra escrita originalmente para otro(s) instrumento(s), (en este caso una obra escrita originalmente para violín y piano) para nuestro dúo. Con motivo de ese encargo, hice una adaptación de El Larghetto de las 4 piezas románticas Op. 75 de Antonín Dvořák en un arreglo para violoncello y guitarra.

Regresando al fuerte aplauso y a la ovación de pie que el público nos regaló al final del concierto haciéndonos regresar en dos ocasiones al escenario, decidimos tocar la adaptación de la pieza a manera de sorpresa para los asistentes, no sin antes agradecerles el haber estado presentes y el habernos arropado con calidez y habernos hecho sentir aquel día como en casa.

El Larghetto Op. 75 llegó a su fin y de nuevo no se hicieron esperar los aplausos, el concierto llegaría esta vez realmente al final. Entrando al camerino que se nos preparó dentro del castillo y antes de ir al Buffet de comida que muy amablemente el festival preparó para los asistentes y para nosotros, decido ir a recoger mis partituras y atril al escenario, en ese momento se acerca a nosotros Albína Dědičík Houšková directora artística del festival y nos dice (en inglés) “quisiera presentarles a alguien muy especial, les presento a Antonín Dvořák III”, se trataba del nieto del gran compositor checo...

En ese momento me quedé un poco helado y no supe qué responder de rápido por la impresión, la imagen del señor de cabello blanco y de andar muy tranquilo emanaba una bondad muy sincera con su sonrisa, su cara era muy parecida a la de su abuelo: “muchas gracias por la música tan bonita que han tocado hoy” nos dijo, “especialmente por el Larghetto que has arreglado para guitarra y violoncello”..., “muchas gracias por venir a nuestro concierto y muchas gracias por sus palabras” fue lo único que pudo salir de mi boca con una voz un poco temblorosa por lo fuerte de ese encuentro, felicitó de igual manera a mi amiga Patrycia y después de hacer varias fotos juntos, la organización del festival nos invitó a pasar al Buffet preparado en una sala grande llena de pinturas en las paredes y muebles que recuerdan al periodo del Renacimiento. Estuvimos hablando durante un buen rato sobre el gran compositor que fue su abuelo, sobre su juventud y sobre cómo fue para él ser nieto de tan importante personalidad a nivel mundial.

Nuestro amigo el cantante Daniel Klánský (muy probablemente el mejor barítono joven que hay en la República Checa aún en estos días e hijo del gran pianista checo Ivan Klánský) tuvo la amabilidad de traducir algunas palabras del checo al inglés durante nuestra conversación cada que esto fue necesario. La noche terminaría con un abrazo de despedida por parte de los organizadores del festival y también del gran “Toníček” (como se les dice en checo a los “Antonios” de cariño), “hasta pronto” nos dijo antes de salir de regreso a Praga que era donde nos estaban hospedando.

Poco más de 20 días después Antonín Dvořák III habría de fallecer, la orquesta Filarmónica de Praga escribió un comunicado:

“Antonín Dvořák III, nieto del grandioso compositor y fundador de la Filarmónica checa, ha fallecido ayer a la edad de 88 años”

Recuerdo como si fuera ayer la tristeza que sentí al leer la noticia, sin embargo, al mismo tiempo pensaba que más bien debería de sentirme agradecido y feliz por haber tenido la oportunidad de haber coincidido con esa persona tan especial, aunque hubiesen sido solo algunas horas.

Fue un gran regalo el poder escuchar de viva voz a un descendiente directo de la familia Dvořák contarnos sobre el legado de tan importante compositor de música clásica, el más universal de todos los compositores checos.

El tocar en el país de origen de dicho compositor y además en un festival que lleva su nombre dentro de un castillo renancentista es una vivencia que recordaré siempre con mucho cariño, el cariño que uno le toma a la música que han escrito los grandes, ya sea que uno se encuentre con ellos en persona o no.

Les agradezco el favor de su atención ¡Nos leemos pronto!