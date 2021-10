Un encuentro con los grandes (tercera y última parte)

Estimados lectores, desde la última vez que nos hemos leído estuve escribiendo esta última parte que no podía dejar de lado pues se trata de narrarles algunas experiencias muy gratas que he tenido al conocer a personajes de relevancia internacional estando dentro y fuera de México.

El descubrimiento de un joven músico súper dotado...

Recuerdo que no rebasaba los 15 años aquel adolescente aun con cara de niño pero ya con una madurez musical poco entendible para sus compañeros del Conservatorio de las Rosas en Morelia, para varios de ellos el simplemente era “Ivancito”, estudiaba violín con la Maestra Gellya Dubrova (1935-2016) y más tarde habría de estudiar piano con Alexandr Pashkov, ambos maestros serían un referente en su carrera tal cual lo fueron inclusive para aquellos que no fuimos su alumnos, la influencia de ambos personajes en la formación de aquel joven

guanajuatense habría de acompañarlo hasta nuestros días.

Se trata de Iván López Reynoso, con apenas 31 años actual director de la Opera de Bellas Artes. Tuve la gran fortuna de entablar una amistad con él pues nos unía un lazo muy fuerte: las clases de dirección coral con el Maestro Jorge Medina Leal. Ambos cantábamos en la Coral de las Rosas, Ivancito cantaba con los tenores y yo cantaba con los “bajos”.

Siempre fue claro que convertiría en un director de orquesta, sus padres le inculcaron las artes desde muy chico y siendo un niño ya tenía una batuta de director en la mano y hasta “jugaba” (en realidad ya estaba dirigiendo y sus padres lo sabían perfectamente) a dirigir una orquesta. Tenía su traje tipo “Frac” hecho exclusivamente para él desde antes de cumplir los 10 años. Existe una foto muy hermosa, yo diría que hasta histórica de Ivancito sosteniendo la batuta del gran director de Orquesta Eduardo Mata mientras el gran Maestro les firma un

autógrafo, su madre aun carga a ese niño tan emocionado en brazos, recuerdo como si fuera ayer el momento en que me mostró esta foto en su casa de Guanajuato en alguna ocasión en que muy amablemente Ivancito me invito a que fuéramos juntos al Festival Cervantino. Sus padres, finísimas pero sobre todo personas muy humildes, me mostraron la ciudad de Guanajuato me invitaron a comer a uno de los mejores restaurantes que hay en esa ciudad tan hermosa, asistimos juntos a un concierto y me colmaron de atenciones y siempre les estaré agradecido por ello.

Iván tenía la capacidad de aprender de memoria obras orquestales completas desde los 15 años, canciones de Franz Schubert en alemán no significaban un desafío y mucho menos las óperas italianas que desde aquel entonces atesoraba y estudiaba tanto, tenía muy claro cuál sería su destino: dirigir ópera, no descansaría hasta lograrlo en el recinto más importante de México y en otros teatros alrededor del mundo.

La carrera prodigiosa de Iván López Reynoso como director de orquesta se eleva cada vez más a nivel internacional, es el director principal invitado de la Oviedo filarmonía y en Junio del 2022 será el primer mexicano en dirigir en la Opera de Zürich, Suiza. Esta dentro de mis planes saludarlo personalmente después de ese concierto.

Los invito a seguir de cerca la carrera de Iván, sus grabaciones son de una madurez musical de muy alto nivel y esto es apenas el comienzo y va para largo. Entre Nueva York y Graz: Las clases con uno de los grandes compositores de la actualidad.

Recuerdo haber estado sentado en un grupo de estudiantes de muchas partes del mundo, había estudiantes de Egipto, Rusia, Taiwan, China, Austria, Alemania, Hungría y muchos otros tantos países, teníamos que cursar una materia obligatoria llamada “Neue Musik” (“Música nueva”) en la Universidad de Artes y Música de Graz (“Kunstuniversität Graz”). Obviamente tenía yo ya una idea de los temas que se habrían de abordar en dicha clase pues ya había hablado ya con algunos compañeros de otros instrumentos que ya habían cursado dicha materia, sin embargo, lo que me tocó descubrir en ese salón me llevo a entender lo afortunado que soy de haber podido cursar estudios en Europa y más aún en Austria.

La llegada del Profesor no se hizo esperar y para sorpresa de muchos de nosotros no era el típico maestro bien rasurado con el cabello peinado ni mucho menos alguien a quien le importaba mucho el verse bien vestido, era todo lo contrario, una persona que venía vestida muy cómoda con una chamarra de cuero y unos tenis deportivos, los cabellos de la frente aún estaban húmedos por haberse mojado la cara antes de entrar a dar clase pues traía un desvelo endemoniado por el cambio de horario que implicaba venir de Nueva York a Graz cada 2 semanas, se trata del Maestro Georg Friedrich Haas.

Con café en mano y con la otra cargando varias partituras que por el tamaño del formato del papel se veía que eran partituras orquestales, intentaba entrar al salón mientras otros estudiantes le hacían preguntas que él amablemente intentaba responder hasta que llegó el momento en que les tuve que cortar la conversación diciéndoles que iba a dar clases, fue en ese momento que dirigió su mirada hacia nosotros inmediatamente después de cerrar la puerta del salón.

“Les agradezco el que estén presentes hoy y que tengan en sus planes hacer este curso, eso ya por si solo es un gran esfuerzo”. El Maestro Haas nunca habla por hablar y cada una de las palabras que salen de su boca son bien pensadas, entendibles y de una elocuencia muy poco común. “Normalmente en este curso nos dedicamos durante un semestre a analizar la música de varios compositores, pero para este semestre he tomado una decisión distinta, nos dedicaremos a escuchar y analizar solo la música de un solo compositor”, se refería a la música del compositor Húngaro György Ligeti (1923-2006).

En la historia de la música moderna existe un antes y un después de la música de Ligeti. Sus composiciones han marcado época, los invito a escuchar todo su catálogo de obras, tienen un lenguaje muy particular que se desprende de las tradiciones y un estilo muy particular de componer, harían falta cientos de páginas para describir de manera amplia la música de dicho compositor pero esta vez, más que contarles como el maestro Haas nos habló de cada obra de Ligeti, les narraré como fue el estar sentado ahí escuchando a un gran compositor hablar sobre la música de otro de los grandes.

Era una especia de acto de admiración cómo el Maestro Haas se expresó de cada una de las obras del compositor antes mencionado. Recuerdo perfectamente la manera en que cerraba los ojos, inclinaba la cabeza hacia abajo y meditaba con mucha calma y detenimiento las palabras que nos iba a decir, jamás interrumpió a nadie al hablar y cada vez que alguien hablaba, él dejaba que las personas se expresaran y esperaba siempre a que su interlocutor terminara lo que tenía que decir.

Conforme pasaban las semanas empecé a tener curiosidad sobre aquel personaje que nos daba esa clase y “como no queriendo la cosa” me puse a investigar. Cual sería mi sorpresa? Descubrí que aquel señor que llegaba cada dos semanas a darnos clase, llegaba todo desvelado porque daba clases en la Universidad de Columbia de Nueva York, era un músico con una cantidad grande de reconocimientos y era amigo íntimo de muchas estrellas de la música clásica a nivel global entre ellos (uno de tantos) se contaba a Simon Rattle, en aquel

entonces aún director de la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Por si eso fuera poco, descubrí también en un póster que estaba pegado en una pared cerca de la universidad que la Filarmónica de Berlín ofrecería un concierto en Viena donde se tocaría una obra del Maestro Haas, “tengo que ir a ese concierto” pensé y compré boletos para asegurarme un lugar en la sala del Musikverein de Viena. Los boletos tuve que regalarlos unas semana antes a dos de mis compañeros de la universidad ya que no pude asistir, me invitaron a tocar en un evento importante y no pude rechazar la invitación que me hizo la Anglo- Austrian Society de Graz para tocar.

Regresando a las clases del Maestro Haas, creo que pocas veces he tenido la oportunidad de escuchar a alguien explicando la música de un compositor de manera tan detallada y conocedora. En las obras orquestales de Ligeti que analizamos el Maestro Haas nos hizo inclusive el favor de conseguirnos unos manuscritos de dichas obras, ahí pudimos ver cómo era la escritura de puño y mano del compositor, eso le emocionada mucho a nuestro Maestro y ahora que recuerdo todo esto me sigo emocionando de tener esas partituras con todas las explicaciones del Maestro Haas escritas.

La clase fue un viaje muy intenso a través de la música de Ligeti, escuchamos cada una de sus obras y vimos todas las partituras. Era imposible no dejarse contagiar por ese entusiasmo y emoción que el Maestro Haas inyectaba a sus clases, esa entrega a la composición que él ha hecho y hace en su carrera son merecedoras de un gran respeto.

Recuerdo una plática que tuve en Morelia con German Romero (gran compositor mexicano) antes de venir a Austria: “En Graz da clases un compositor que me gusta mucho, su apellido es Haas” me dijo. Entendí después de ese curso con el Maestro Haas perfectamente a que se refería el maestro German Romero.

Los invito a escuchar la música de Georg Friedrich Haas, les aseguro que ser algointeresante y enriquecedor.

A todos mis estimados lectores les agradezco el favor de su atención, nos leemos pronto!