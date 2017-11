Un escaparate de sueños rotos

En el 2015, Sean Baker (1971, Nueva Jersey) nos entregó la cinta Tangerine, que coescribió junto con Chris Bergoch.Famosa mediáticamente por el hecho de haber sido grabada con un trío de iPhone 5s y la aplicación FiLMiC Pro.



Tangerine trata sobre un día en la vida de un par de prostitutas transgénero que, entre puestos de donas, calles, lavanderías y varios lugares más de un Los Ángeles en plena víspera navideña, se ponen al día luego de que una de ellas es liberada de prisión tras un mes de encierro.

Luego de su estreno, la espera por ver qué más podía ofrecernos Baker no se hizo esperar. Y tuvieron que pasar dos años para que se nos despejara la duda, y el resultado es fascinante.

Porque es en este 2017 que se estrena The Florida Project, cinta que trasciende la norma que impera en la mayoría de las producciones de Baker: ya no estamos en “un día en la vida de…”, sino en lo que se plantea como “un verano en las vidas de…”

Y, francamente, qué verano nos tocará presenciar.

Coescrita de nueva cuenta con Bergoch, que también funge como productor, The Florida Project da cuenta de los días en los que Moonee (Brooklyn Prince), una niña de 6 años, pasa con sus amigos en las instalaciones de un motel de paso cercano al complejo del Magic Kingdom que está en Lake Buena Vista, Florida.



Moonee es hija de Halley (Bria Vanaite), una joven desempleada que consume sus días pidiendo comida en las misiones cercanas o revendiendo productos de higiene que saca de los moteles. Y son las “aventuras” de la simpática niña y sus amigos, como los erráticos comportamientos de Halley, el motivo por el que el gerente del hotel en el que de momento viven, Bobby (Willem Dafoe), se convertirá en un ángel guardián tanto de madre e hija, como del grupo de niños.



Poco más qué decir sobre la trama, pues aquí lo importante es “vivir” junto a esos personajes ese “día a día” en cada una de sus vidas, y comprender que no estamos ante individuos que lucharán ante la adversidad y saldrán adelante. Porque dicha adversidad es la norma ¿Y qué se puede hacer contra eso?

Sí, The Florida Project es un acercamiento a ese “escaparate de sueños rotos” que el llamado “sueño americano” ya ni pretende esconder bajo el tapete. Lo interesante es que dicho acercamiento no opta por un enfoque que convertirá a dichos personajes en víctimas. En una escena, Bobby escucha el inicio de los fuegos artificiales que marcan el final del desfile con el que se cierran los días en el Magic Kingdom. Y no necesitamos ver el cielo estallando en colores para entender qué pasa por la cabeza de Bobby: hay que aceptar nuestro destino, y disfrutar la belleza que este mundo puede ofrecernos cada tanto, así se esté tan cerca del más artificial de los paraísos.



[email protected]