Un genio de la manipulación. No solo establece la agenda nacional. No solo impone los temas nacionales a tratar. Y termina aquellos que le son desfavorables, como es el de la violencia y la economía estancada. Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le puede acusar de muchas cosas. Pero no de ingenuo. Hay quienes lo siguen ciegamente. Y quienes lo critican, caen redondos a sus argumentos en ocasiones de locura. El caso es que logra su objetivo. El de manipular con destreza la conciencia de una gran parte de los mexicanos. Ahí están las excentricidades de “acusar con sus mamás” a los delincuentes. También acusarlos con sus abuelitas. O cuando se vino la cascada de protestas por el cierre masivo de guarderías infantiles, sacó de la chistera la expresión: “Que los cuiden los abuelos”. Ahora, como el gran mago de la manipulación, sacó lo de rifar el avión presidencial. Ese que ni Obama tenía, como en campaña lo hizo famoso. Ese que costó cientos de millones de pesos a los mexicanos y que el mismo AMLO lo decía para acabar políticamente lo que quedaba de Peña Nieto. Ese que se lo llevaron a Estados Unidos para venderlo y fracasaron. Y que su estadía le costó otra carretada de millones a los mexicanos. Ese que hoy lo preparan para regresarlo a México y ponerlo a remate. Y si no sale, entonces será rifado. A muchos le parecerá locura. Para otros, sobre todo los críticos, dirán que López Obrador está senil y ya desvaría. Lo cierto que para este fin de semana, López Obrador le deja tema a los mexicanos. Ya el lunes en la mañanera cambiará de opinión. Pero esto de la rifa del avión enterró el delicado problema de los indocumentados que están por llegar a México en la frontera sur. Y encubre las acciones de la Guardia Nacional para evitar su ingreso. Desvía la atención del desabasto de medicamentos en todo el país y el cuestionable Insabi. En Veracruz se reportan a 250 niños con cáncer en riesgo por el desabasto de medicamentos. Le baja presión a su falta de resultados contra la violencia. Sepulta los temas nacionales como los aumentos a los precios de los combustibles y a uno de los alimentos básicos de los mexicanos: la tortilla. López Obrador es verdaderamente un genio para el discurso, para la manipulación. En el mundo ha habido algunos. Y no de grata memoria. Por lo pronto, las redes se han inundado con el anuncio de que se podría rifar el avión. Ya habrá quien lo defienda.

Por avances en educación, más apoyos para Sinaloa. El subsecretario de Educación Básica en el país, Marcos Bucio, fue el portador de buenas noticias para Sinaloa. En su visita ayer a Mazatlán, informó que por los buenos resultados en el examen Planea (segundo lugar nacional), Sinaloa recibirá más y mejores apoyos contemplados en el Presupuesto Federal. Mencionó 10 mil 488 millones de pesos para salarios magisteriales por el buen rendimiento educativo demostrado por Sinaloa; 585 millones para educación básica y se apoyará al programa de Escuelas de Tiempo Completo con 495 millones 672 mil pesos. Algo innovador será el programa de Convivencia Escolar, al que se destinarán 3 millones para mejorar el rendimiento de aprendizaje. Bucio está junto con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, muy identificados con Sinaloa. Lugar donde vivieron experiencias positivas en el sexenio labastidista. El subsecretario de Educación estuvo acompañado del titular de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía. Bujía en la implementación de los programas educativos ordenados por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.