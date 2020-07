Los morenistas no tuvieron ayer nada que festejar tras dos años del triunfo porque dicen que Chapman ha hecho un gobierno de desilusión

Nada que festejar. A dos años del triunfo electoral en Ahome, los morenistas están más desilusionados que satisfechos porque consideran que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman ha hecho un pésimo papel que les va a afectar en el proceso electoral de 2021. Desde un principio Chapman los desdeñó. Tras las elecciones, este empezó a deslindarse no solo de Morena sino también del PT para luego no tomarlos en cuenta en la conformación del gabinete. Solo tomó en cuenta a los oportunistas y barberos en Morena. Desde entonces y hasta la fecha las relaciones son nulas. Es más, ante el gobierno del escándalo y las pifias de Chapman, los morenistas rompieron con él. Por eso, a nivel local no tuvieron ayer nada que festejar. El que no quiera creerlo que le pregunte al coordinador municipal de Morena, José Borunda.



Ubicación. Por mucho, un amplio segmento de priistas y ahomenses ubican más a Álvaro Ruelas Echave como candidato del PRI a la alcaldía de Ahome que en cualquier otra posición. Por una u otra razón, lo quieren de regreso. Eso fue ante las versiones que se hicieron públicas sobre el destino de Ruelas Echave en el proceso electoral de 2021. Y de veras que el tema sacó del letargo a los priistas y a muchos ciudadanos que ya consideran que los tiempos se vinieron encima para las definiciones. Aquí es en donde a Ruelas Echave lo empujan a la alcaldía y se habla que en el PRI se debe de tomar más en cuenta el sentir de los priistas y de los ciudadanos para seleccionar en forma adecuada las candidaturas y dejar a un lado los acuerdos cupulares. Se habla que eso marcaría la diferencia en el 2021.



Cerrados. Aunque tengan la razón en esta etapa, muchos ahomenses no se explican el motivo por el cual el gobierno de Chapman no abre los espacios deportivos si ya avaló hacerlo en los sectores de la economía, con lo que ya se está haciendo una vida normal desde ayer. El director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, notificó a los suyos que las unidades deportivas y los campos deportivos seguirán cerrados hasta que las condiciones del coronavirus mejoren. Falta que primero abran los bares, cantinas y antros que los centros deportivos. Y son capaces de que se tome esa decisión a como se ha manejado el tema de la pandemia.



Otros días más. Los trabajadores del Gobierno del Estado brincaron de gusto ayer al acordarse que regresarán a sus labores hasta el 17 de julio. Esto con el fin de evitar contagios y muertes por el coronavirus. Ellos entrarían a trabajar ayer, pero por presiones de los dirigentes sindicales se les concedió prolongar su ausencia de los centros laborales. Sin embargo, algunos aseguran que no quieren reincorporarse a las labores bajo el pretexto de Covid-19, pero bien que no se quedan en sus casas y andan para todos lados.



La desventaja. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, podrá sacar adelante “a su gallo” como candidato del PRI a la alcaldía, pero muchos dudan que logre dejarlo como heredero cuando los fortenses salgan a las urnas. Y es que a Ramos ya le tienen preparada una andanada para manchar su imagen. Por ejemplo, algo sensible es que en su gabinete tiene a gente que cobra en Palacio Municipal, pero también en otros trabajos. Una probadita es Luis Alberto Lugo, que cobra un dineral como síndico procurador, pero a la vez se habla que recibe cheques de la escuela primaria de Sibajahui y de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, en donde también trabaja. Nadie se explica cómo cumple en las tres partes. Así están otros más y ni se diga de los familiares que están en nómina de la comuna. Ya los panistas desempolvaron la lista con nombre y apellido.