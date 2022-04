Un maestro fascinante sabe proteger su emoción en focos de tensión

audima

Muy buenos días. Buen fin de semana.

Un maestro fascinante es un amo de la sensibilidad, sabe proteger su emoción en focos de tensión. ¿Qué significa esto? Significa no permitir que la agresividad y las actitudes impulsivas de sus alumnos le roben su tranquilidad. Entiende que el débil excluye, el fuerte acepta, el débil condena y el fuerte comprende. Trata de aceptar y comprender a sus alumnos, incluso a los más débiles. Ve al mundo con los ojos de un águila. Contempla la educación desde diversos ángulos. Entiende que somos creadores y víctimas del sistema social, el cual valora el tener y no el ser, lo estético y no el contenido, el consumismo y no las ideas. Somos conscientes de que debemos dar nuestra contribución para generar una humanidad más saludable. Buen día. Buen fin de semana.