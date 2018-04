Un muro impide que el agua fluya

El Ayuntamiento de Culiacán necesita de manera urgente un inspector valuador para que atienda y resuelva el problema que tienen los vecinos de Villas del Río, porque un particular construyó una barda que impide la salida de agua y temen que con las lluvias se les inunden sus casas. Interesados, llamar al (667) 758 01 01, con Luis Jaime López, director de Desarrollo Urbano y Ecología, pa’ que le eche una ayudadita con este ‘jale’.Los transportistas de carga de la zona norte del estado andan en busca de la famosa abogada Ana María Polo, a quien pretenden encargarle encarecidamente su defensa ante el Gobierno del Estado de Sinaloa, que no les ha liquidado los trabajos realizados desde el año pasado en el municipio de Ahome; y como el delegado de Vialidad y Transportes en Ahome, Hugo Leal Sañudo, se comprometió a ayudarlos, quieren contratarla a través de él. Aseguran que se les deben más de 400 mil pesos por acarreo de material y, para meter presión, decidieron detener los acarreos a la obra de remodelación del estado Emilio Ibarra Almada, y la cosa se está poniendo color hormiga. Si alguien sabe dónde pueden localizar a la famosa abogada, llámenle al funcionario al ‘fon’ (668) 812 94 04.Se pide a toda la ciudadanía de Guasave que se una al boteo que se estará realizando en los diferentes cruceros de la ciudad y en las comunidades, pa’ ver si se junta una buena lana y se le paga a la empresa PASA, pues con eso de que se le debe y que, por miedo a ser penalizado por el adeudo, el Ayuntamiento no le exige que cumpla debidamente con las rutas, ya se ve un cochinero en algunas zonas. Si quieres realizar un donativo fuerte, échale la llamada al alcalde, Víctor Espinoza, al teléfono (687) 871 87 87, pa’ enviar a alguien por el billullo.El jefe del patronato de Cruz Roja Angostura, Imuris Higuera, busca una buena cantidad de cotonetes pa’ toda la raza del municipio que se ha vuelto medio sorda cuando les dicen que pase a apoyar a la benemérita que se encuentra en colecta. Si en su casa tiene este tipo de objetos para limpiar los oídos, comuníquese con Higuera al ‘fon’ (697) 734 03 39, y hágale una buena oferta, porque de que va a necesitar bastante, lo va a necesitar.Tal parece que al presidente municipal de Mazatlán, Joel Bouciéguez, le pasa de noche lo que ocurre en el puerto, pues al ser cuestionado sobre la tocada que realizó un grupo norteño en el recién inaugurado Mirador del Faro, dijo desconocerlo, pese a que el video se hizo viral en las redes sociales. Luego de esto, llamó al oficial mayor Juan Manuel Ochoa pa’ que le diera una explicación ante semejante atrevimiento, pero este funcionario no supo qué decir. Por ello, está en busca de un buen vocero que le pase los chismes y que los reporteros no lo agarren de bajada. A disposición está el número (669) 915 80 00.