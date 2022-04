Un pan relleno con piloncillo y el borde de la sombra de un poema

audima

Lápiz en mano trato de escribir un poema sobre un ajado papel de estraza, en el que apenas ayer me dieron envuelto un pan relleno con piloncillo: una semita tan bien horneado y consistente que su aroma y sabor me hizo evocar los días aquellos en casa de mi abuela, en que el desayuno consistía en unos panecitos de maíz con requesón, mezclado con miel de abeja y un vaso de café con leche, directamente ordeñada de la teta de la vaca por las callosas manos de mi abuelo, quien a las cinco de la mañana iniciaba la tarea de la ordeña que solía concluir cuatro horas después. Pero no es de panes ni leches ni quesos de lo que ahora quiero hablar —escribir y hablar tienen todo en común: escribimos como hablamos y hablamos como escribimos—, sino de mi sueño y un poema que estaba ahí moviéndose como la ramita de un junco asentado en medio de una luminosa laguna y al querer atraparlo para ponerlo por escrito —con la pretensión de compartirlo con cualquier persona que tuviera el deseo de leerlo— no pude ni siquiera tocar el borde de su sombra, pues de pronto y cuando menos lo esperaba, se esfumó como un pez bajo el agua en medio de la noche. Han pasado no sé cuántos días desde entonces y desde entonces no he podido dejar de buscarlo. No sé, tal vez alguien pudiera encontrarlo y obsequiármelo.