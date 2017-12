En respuesta a su video “Evolution vs. God”, Ray Comfort es cuestionado en otro video por King Crocoduck, quien expone que extrapolando mediciones (como en el caso de la órbita de Plutón), se pueden deducir cuestiones y considerarlas verdaderamente científicas. Mediante esa comparación, Crocoduck afirma que la Evolución se llevó a cabo (y refuta a Comfort) diciendo que con los fósiles dejados se puede probar la Evolución, sin embargo, eso carece de veracidad porque omite que durante el Período Cámbrico hubo una explosión de vida, el Big Bang biológico, cuando apareció todo tipo de vida, y no en forma gradual como implica Crocoduck al decir que hay evidencia de eslabones entre las diferentes especies. Si existieran esos eslabones perdidos, los evolucionistas los utilizarían como prueba, y no recurrirían a las mismas muestras que una y otra vez han sido probadas como evidencia inadecuada de evolución. Crocoduck cuestiona a Comfort por no saber definir correctamente el término “kind” (tipo) y, por lo tanto, dice Crocoduck, kind puede abarcar lo mismo el fílum, la clase, la familia, la especie, etcétera, en la clasificación de la vida.La descripción inadecuada de Comfort pudiera hacer que se incluya en “kind” las demás clasificaciones, pero ello no significa que en la vida real haya evidencia de que una clase de vida se convirtió en algo distinto (no hay eslabones perdidos que lo prueben). Crocoduck afirma que la similitud prueba que la vida desciende de un ancestro común (¿y las diferencias qué prueban’). Si la vida procediera de un ancestro común como aseveran los evolucionistas, los cinco dígitos que tienen las extremidades de diferentes formas de vida animal (y que presentan como prueba), deberían desarrollarse a partir de un mismo órgano, y eso no sucede así. ¿Por qué? He ahí el dilema. Ese es uno de muchos “peros” que los mismos científicos ponen a la Evolución. (Eduardo Guerrero)