Un pitcher bateó para 440 en una temporada de MLB

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La única mujer feliz por ser fea es La Chimoltrufia” La Pimpi.-Hoy es día del correo, como todos los miércoles. Por favor informen desde cuál ciudad o población escriben.** Isaías Quintero, de Navolato, pregunta…: “¿Por qué los primeras bases no usan un guante igual a los otros infielders y outfielders?”.Amigo Chelías…: Son quienes más tiros reciben y pocas veces tienen que sacar la bola rápidamente para tirar a otra parte.** Mario de J. Arrivillaga, de Los Ángeles, pregunta…: “¿Cuánto cuestan una gorra y una camisa de Yankees, o de Medias Rojas o de Orioles?”.Amigo Toño…: La camisa, 100 dólares y la gorra 30.Gabriel Khan, de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuál ha sido el mayor promedio al bate por un lanzador en una temporada y de por vida en Grandes Ligas?”.Amigo Gabo…: En una temporada, Walter Johnson (Senadores) en 1925, con 440. En una carrera, Red Ruffing (Medias Rojas, Yankees y Medias Blancas), 1925-1947, consumió 1 937 turnos, bateó para 269, y 300 o más ocho años, incluso 364 en 1930.Misladia J. Herrera, de Orlando, pregunta…: “¿Dónde y cómo puedo vender una valiosa colección de barajitas que tengo?”.Amiga Yaya...: Presentan shows, donde los coleccionistas van a comprarlas. Te sugiero acudir a esas actividades.Néstor L. Yanes, de El Bronx, pregunta…: “Si un centerfielder hace 23 asistencias y cuatro outs y comete un error, y otro 13 outs, ninguna asistencia y ningún error, ¿quién es el campeón de la posición, y cómo se saca ese promedio?”.“Amigo Nes…: Para ganar ese campeonato debe participarse en no menos de dos tercios de los juegos del calendario. Si los dos cumplen con eso, el campeón es el de los 13 outs, porque terminó con mil puntos. El otro, 0964. Se saca dividiendo el total de outs más asistencias entre el número de errores, más asistencias, más outs.Horacio Morales, de Tijuana, pregunta…: “Si la pelota de un batazo pega de aire en un poste de fair, ¿es fair o foul?.Amigo Chachio…: Jonrón.** Rúber J. Luzardo S., de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Cierto que Gabriel García Márquez quería ser comentarista de Yankees o Mets, y cree que Mariano Rivera y Derek Jeter, ingresarán a Cooperstown por votación unánime?”..-Amigo Rubo…: Eso dijo el Gabo más de una vez. En cuanto a Jeter y Mariano, será difícil… ¡Amanecerá y veremos.NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.