Un problema común en la sociedad

Hola, ¿cómo estás?, espero que estes bien.

Desde que entre a estudiar medicina, me han preguntado muchas cosas que en las personas son dudas, que no se atreven a decirle a su medico familiar, y en otras me toca interferir en temas familiares, ya que muchas veces mi familia habla sobre temas de salud de los cuales están desinformados, o simplemente no es correcto lo que están opinando. Y es por ello que te digo algo, en la escuela de medicina llevo una materia llamado salud pública, un tema que en México se tiene muy olvidado, desde que no se habla de forma seria sobre las enfermedades mas comunes en las cuales somo el principal país que las padece, hablo de diabetes, obesidad, hipertensión arterial, hasta temas que se nos hacen tabú, como la educación sexual, salud publica es una tarea de todos no solo de los médicos, las familias tienen que aprender a recibir y trasmitir la información correcta para mejorar su salud. No solo a compartir lo que les conviene o han leído en alguna cadena o fake new, te invito a que compartas la información correcta y que hables con tu familia de esos temas tan importantes, no tengas miedo y si tu familia no acepta esa información, tu se la diferencia, no dejes que sigamos promoviendo una cultura que se destaca por la ignorancia y la necedad hacia la mejoría de la vida con respaldo científico,

Mejoremos a nuestro México si es que queremos ser un país de primer mundo.