Un regreso a la cancha con goleada

Tenían mes y medio sin jugar, regresaron a las canchas y les endilgaron una goliza de escándalo. Todo esto es en la Liga Diamante-Platino. El cuadro Los Abejorros- Taquería El Encontrado se hizo presente en la Anexa 1, ahí lo esperaba el Club de Veteranos. Regresaba la acción, después de seis semanas en el limbo. Pero los agarraron como desconocidos. Veteranos los derrotó 8-1, sin piedad alguna. Poco se puede obtener de ese resultado, a no ser de la paciencia de Los Abejorros, que aguantaron a pie firme la goleada. Unos cuantos aficionados que asistieron recordaron a los Santaneros.Esos eran sus marcadores favoritos. Y es que el descanso los perjudicó, esgrimieron. Desde antes de Semana Santa no se jugaba normalmente. En ocasiones no iba el silbante, en otras no se completaban los equipos. Hubo ocasiones en que mejor se salían al medio tiempo. Era una botica cualquiera, de todo había. Pero en fin, ya están de nuevo en ebullición y eso cuenta.Y a propósito de mallulus, jaxos, firnichis, -traducción- “Me deprime la impresión que me presiones”. ¡Ai´sí! Otra de las buenas nuevas es que Laboratorio Koch seguirá en la brega. Anuncia nuevos refuerzos, y el sábado en el Coloso del Dique se medirá a Los Abejorros en un partido más de la Liga. Y es que el Club de Veteranos recibe la visita de su similar de Empalme, en confrontaciones que realiza cada año por estas fechas.Así las cosas, lo demás es lo de menos, sin pensar en la goleada. ¡Andiké!