Un siglo de cárcel acecha a escritor Clifford Irving

10 de marzo de 1972

Encuentran mariguana en Santa María. Apenas 24 horas después del hallazgo de 150 kilos de mariguana e las playas de la isla de Santa María, la Policía Judicial localizó en el mismo sitio un cargamento mayor, de 202 kilos, ocultos por unas ramas, a casi 300 metros de la orilla del mar. La isla de Santa María era, según se desprende del hallazgo, un importante centro de operaciones de los traficantes de drogas, que aprovechaban a las mil maravillas la pista de aterrizaje natural en las playas. Este último hallazgo tiene un valor aproximado de 352 mil pesos.

Truena Canaco contra aduanales. La Cámara de Comercio tomará parte activa para evitar que los turistas sean objeto de las arbitrariedades de los agentes aduanales, dijo el presidente de la organización, Víctor Toledo. “El gobierno federal, estatal, empresas particulares, todos, estamos realizando promociones para atraer turismo, que significa divisas para nuestro país, sólo para que malos empleados echen a perder el trabajo conjunto”, dijo textualmente el señor Toledo.

Un siglo de cárcel acecha a escritor. Nueva York. Clifford Irving que “fabricó” una autobiografía del multimillonario Howard Hughes, percibiendo centenares de miles de dólares, fue acusado formalmente ante la justicia por delitos que le podría significar casi un siglo de cárcel. La cuarta esposa de Irving, Edith, que admitió haber utilizado un nombre falso para cobrar cheques expedidos a nombre de Hughes por 650 mil dólares, también fue acusada por un jurado de carácter federal.

El escritor Rigmund Suskind, que colaboró con Irving en la preparación de la "autobiografía" y dijo ser testigo de una de las entrevistas del novelistas con el acaudalado industrial, sólo será procesado ante la justicia local. El pliego de cargos del jurado, que computa 16 delitos, desde falsificaciones hasta robo, afirma que ambos emprendieron lo que probablemente sea la mayor defraudación literaria de los últimos tiempos, creyendo que Howard Hughes había muerto o carecía de la capacidad mental o física para desautorizarlo.

Cumpleaños de Rolando García. En días pasado cumplió otro añito de edad, Rolando García Gastélum, quien por tan feliz acontecimiento recibió regalos y escuchó los buenos deseos de sus numerosos amiguitos y primitos. Sus padres, ingeniero Rolando García y Blanca Lucila Gastélum de García, ofrecieron en honor de Rolando una espléndida fiesta infantil en su residencia de Bahía de Topolobampo, en donde atendieron a todos los chiquitines asistentes con un sinfín de detalles y sorpresas.

10 de marzo de 1997

Incontenible el abigeato. Mientras no se realice una adecuación a las leyes judiciales que permitan aplicar un mayor castigo a los abigeos, el robo de ganado seguirá campeando en la región, denunció Régulo Lizárraga. El presidente de la Asociación Ganadera señalo que desafortunadamente, a pesar de la constante insistencia ante los diputados locales, aún no se tiene respuesta favorable que enmarque una adecuación alas leyes contra los “pelavacas”. Estas propuestas se plantearon a la pasada legislatura, que realmente no se interesó por el problema.

100 quemados en celebración cohetera. Tultepec. El alcohol, las drogas y el desorden se combinaron en el marco de las festividades del santo patrón de los coheteros, San Juan de Dios, dando como resultado que decenas de personas resultaran con quemadas de consideración. Los hechos se suscitaron al celebrar la quema del “torito” en las inmediaciones del Palacio Municipal, el cual, en otras festividades y ante las negativas por celebrar este acto, muchas veces fue incendiado.

Piden Premios Nobel prohibir la clonación. Bonn. Ocho Premios Nobel y otros científicos, así como el ministro de investigaciones científicas, pidieron en declaración conjunta de que continúe prohibida en Alemania la clonación de personas. Los firmante de la declaración apoyan también la reciente iniciativa del gobierno de Bonn, a través del consejo de Europa y de la ONU, para prohibir a nivel mundial la clonación humana. “No todo lo que puede conseguirse técnicamente está permitido moralmente”, declararon.