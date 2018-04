Algunos candidatos del PRI empezaron un silencioso desmarque. En sus reuniones de proselitismo optaron por mencionar lo menos posible a su propio partido. Sus encendidos discursos en eventos públicos ya no hacen referencia a los logros de su gobierno. Pero lo más sorprendente es que ahora ya no hablan de Meade, hasta evitan mencionar al candidato presidencial.Afirman que en esta campaña están trabajando para sí mismos. Tratan de ganar en el espacio geográfico que les corresponde. Ya sea su distrito o su circunscripción. Intentan hacer valer su trayectoria, su nombre y sus propias siglas. Esta, aseguran, es la única estrategia de supervivencia política. La única posibilidad de triunfo.La lógica que utilizan es simple. Su partido tiene un porcentaje de rechazo social bastante elevado. Cuando en las encuestas se pregunta ¿Por cuál partido nunca votaría?, más del 50 por ciento responde que por el PRI jamás votaría. Contra esto no hay defensa. La gente no acude a sus mítines. Los eventos son cada vez más desangelados. Hacer campaña ahora es más difícil.A los candidatos se les pide hablar bien del gobierno federal y del gobierno estatal. Sobre todo, deben destacar los logros obtenidos por los programas sociales y las estrategias económicas instrumentadas. Sin embargo, buena parte de los electores han perdido la credibilidad hacia su gobierno. Son tantos los rezagos y los problemas, que nada les convence.Ante todo ello, la alternativa para los candidatos locales había sido cubrir sus actividades de proselitismo bajo el manto protector de la campaña del candidato presidencial. Pero hoy se dan cuenta de que a Meade todo le ha salido mal. No impacta con su presencia. Su discurso carece de ánimo y de convicción. Pero lo más lamentable es que no levanta en las encuestas. Está estancado en tercer lugar.Todos estos factores han obligado a que los candidatos al Senado, a una diputación federal o local, e incluso a la presidencia municipal, estén rápidamente adoptando su desmarque del partido, del gobierno y del candidato presidencial. Basta con escuchar sus discursos y sus entrevistas para constatar que este tipo de referencias ya están ausentes.En la publicidad el logotipo del partido es cada vez más pequeño. Algunos ya ni lo usan. Hasta el propio Meade lo borró definitivamente. El propio candidato presidencial evita utilizar el logo partidista. Pero los candidatos locales borraron a Meade de su discurso. No hacen referencia a él y tampoco difunden sus propuestas.Consideran que la marca Meade, la marca PRI y la del gobierno ya no venden electoralmente. En esta campaña los candidatos locales solo difunden sus propias siglas y su imagen personal. Hablan de sí mismos. En silencio, se están desmarcando. Prefieren ir solos para que la gente pueda apoyarlos. Quienes creen tener una buena trayectoria política personal se aferran a ella como la única posibilidad de triunfo.